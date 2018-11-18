Новогодние елки: куда сходить с детьми во Владимире

Время, когда любая новогодняя елка проходила по стандартному сценарию «Хоровод - бег в мешках - раздача подарков» давно прошло. Сейчас подарить зимнюю сказку ребенку готовы не только владимирские театры и дворцы культуры, но и музеи, и детские объединения, и всякие мастер-классы. Главное – выбрать то, что понравится вашему ребенку и успеть купить билеты.

Для самых маленьких

«Лисичка-сестричка и серый волк» (0+)

Спектакль по русской народной сказке в «театре на подушках» подойдет для карапузов. Малыши познакомятся с Дедушкой и Бабушкой, живущими в избушке на опушке леса, их давними соседями - хитрой Лисичкой и жадноватым Волком. Лукавая Лисичка нередко обманывает - стащила у Дедушки улов, усадила Волка у проруби хвостом рыбу ловить, Бабушкину квашню с тестом перевернула, всех перессорила… Но и люди, и звери берегут свой маленький мир, полный добрыми заботами, лукавыми проделками, а значит, закончится все хорошо. А после спектаклей дошколят ждет традиционный хоровод у елки.

Где: Владимирский областной театр кукол

Когда: с 21 декабря.

Цена вопроса: 280 руб.

Тел. (4922) 32-36-88.

«Морозко» (0+)

Старая добрая сказка вновь оживет на сцене и познакомит зрителей с двумя девочками: дочкой старика рукодельницей Дашей, и дочкой старухи бездельницей Пашей. А дальше раскроется нехитрая история: захотелось Паше клюквы, и послала мачеха в студеную пору Дашу в лес. Понравилась добрая и трудолюбивая Даша зверюшкам лесным, и наградил ее Морозко за отзывчивость и ласку богатыми подарками. А завистливая и жадная мачеха решает и родную дочь Пашу отвезти в зимний морозный лес за подарками. Но грубость и лень Паши Морозко оценил совсем по-другому… А завершится представление веселым хороводом с героями сказки и Дедом Морозом.

Где: Владимирский областной театр кукол

Когда: с 25 декабря.

Цена вопроса: от 400 руб.

Тел. (4922) 32-36-88.

«Круговорот под Новый год» (0+)

Волшебная, музыкальная новогодняя сказка, перенесет больших и маленьких гостей в дом Деда Мороза, где, как и во всем мире, готовятся к наступлению праздника. Все, кроме нынешнего уходящего года. Старик с длинной бородой и в костюме, который ему уже мал, боится перемен и наотрез отказывается уступать место Новому году. Мир рискует остаться без праздника… Но дружба и волшебство всегда побеждает и праздник обязательно состоится.

Где: Владимирский областной театр кукол

Когда: 28 и 29 декабря.

Цена вопроса: от 400 руб.

Тел. (4922) 32-36-88.

«Ключик от новогодних часов» (0+)

Маленький Заяц, который не знал, что такое Новый год, нашел в снегу необыкновенный ключ. И не знал он, что потерял этот ключ сам Дед Мороз, и, если не завести им новогодние часы, то и Новый год не наступит. Но знала об этом коварная Баба Яга… Удастся ли ей сорвать главный зимний праздник?

Где: Владимирский областной театр кукол

Когда: 30 декабря.

Цена вопроса: от 400 руб.

Тел. (4922) 32-36-88.

«В гостях у звездной Снегурочки» (0+)

Малышей и их родителей приглашают отправиться в гости к звездам, познакомиться с лунным зайчиком, закружиться около елки с гномом Орионычем и веселой Снегурочкой, побегать и поиграть в активные игры.

Где: Владимирский планетарий.

Когда: 29-30 декабря, 4 января.

Цена билета: 200 рублей.

Тел. (4922) 32-22-90.

«Новогодний хоровод Ми-ми-Мышек» (0+)

Традиционно в дни новогодних каникул родителей и их карапузов приглашают на новогодний хоровод Ми-ми-Мышек. Все гости новогоднего праздника смогут поиграть со сказочными персонажами, забавными и веселыми Мышками, поводить хороводы с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, а также оставить на память яркие фотоснимки.

Где: Центр культуры и искусства на Соборной.

Когда: 3-4 января в 10:00.

Цена вопроса: 200 руб.

Тел. (4922) 32-37-32.

«Суперкот и Новый год» (0+)

Невероятный кот вместе с девочкой Машей аккурат под Новый год попадет в сказочную страну, где попытается спасти детей из плена Кощея Бессмертного. После представления всех ждут игры, песни танцы около елки с любимыми героями, а также аквагрим, а праздничное настроение помогут создать фотозоны и волшебные декорации.

Где: Областной Дворец культуры и искусства.

Когда: 19-30 декабря, 2-4 января.

Цена вопроса: от 450 руб.

Тел. (4922) 54-38-88.

«Алиса в стране чудес» (3+)

Новая новогодняя сказка ждет дошколят на сцене театра. Вместе с Алисой, нырнувшей в кроличью нору, ребята попадут в удивительный мир, полный чудес и превращений. А после представления гостей театра ждут веселые игры и хоровод у елки не только с героями спектакля, но и с главным зимним волшебником – Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.

Где: Владимирский областной театр драмы

Когда: 21 декабря – 7 января

Цена вопроса: 550 руб.

Тел. (4922) 32-30-92.

Для любителей приключений

«Мультиелка. Школа волшебников» (0+)

Попасть в школу магии и стать настоящим волшебникам предлагают на мультимедийном шоу. Юным зрителям предстоит перемещаться во времени, управлять снегопадом, учить заклинания и спасать один из главных символов праздника – волшебный посох Деда Мороза. Для ребят и их родителей организуют праздничные фотозоны, бесплатную лотерею и аттракционы виртуальной реальности.

Где: Арт-Дворец

Когда: 30 декабря в 12:00

Цена вопроса: 650 руб.

Тел. (4922) 60-03-01.

«Новогодний детектив с похищениями, превращениями и магическими заклинаниями» (6+)

Хотите почувствовать себя настоящими детективами? В стране Мышляндии произошло дерзкое похищение, да не одно - стали пропадать жители! Таинственное исчезновение помогут разгадать зрители вместе с Мышонком Шустриком, Мышкой Смешинкой и другими сказочными героями. Маленьких зрителей и их родителей ждет театрализованное детективное новогоднее расследование с фокусами, магией и чародейством, после которого юных сыщиков соберут около елки Дед Мороз со Снегурочкой и героями сказки.

Где: «Центр культуры и искусств на Соборной»

Когда: 23-30 декабря, 3 и 4 января.

Цена вопроса: 350 руб.

Тел. (4922) 32-37-32.

«Потерянная звезда» (6+)

Создать новогоднее настроение школьникам помогут во Владимирском планетарии. Помогут и школьникам. Красивая зимняя сказка расскажет о том, как на небе появились две путеводные звезды, а после спектакля ребят ждут конкурсы и хороводы у нарядной елки.

Где: Владимирский планетарий.

Когда: 24-28 декабря, 3 января.

Цена вопроса: 250 рублей.

Тел. (4922) 32-22-90.

Танцуют все!

«Новогодняя дискотека для подростков» (12+)

Хотите потанцевать под любимые песни и лучшие хиты около нарядной елки? Школьников ждет танцевальный флешмоб, необычные конкурсы и викторины, а также яркие фото с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Где: Областной Дворец культуры и искусства.

Когда: 26-28 декабря в 17:00.

Цена вопроса: от 250 руб.

Тел. (4922) 54-38-88.

«Щелкунчик» (0+)

Рождественская сказка-балет для всей семьи, поставленная московским театром «Русского балета», заворожит зрителей. Выразительные и изящные костюмы и декорации, выразительный свет дополнят гениальную музыку Петра Чайковского. Завершится представление танцами около новогодней елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Где: Арт-Дворец.

Когда: 5 января в 12:00.

Цена вопроса: от 750 руб.

Тел. (4922) 60-03-01.

«Алиса в Зазеркалье на льду» (6+)

Знакомая сказка об удивительном и ярком мире, полном забавных бессмыслиц и веселых пустяков, перенесется на лед. Профессиональные фигуристы, исполняющие сложнейшие элементы фигурного катания и циркового искусства, предстанут перед зрителями в образах Алисы и ее друзей, а спецэффекты помогут полностью перенестись в волшебную страну.

Где: Ледовый дворец «Полярис».

Когда: 7 января в 12:00 и 16:00.

Цена вопроса: от 700 руб.

Тел. (4922) 36-16-36.

Вкусные праздники

«Пряничный домик» (7+)

Пряничный домик давно стал символом новогодних и рождественских праздников. Хотите сделать его своими руками? На кулинарном мастер-классе, который длится три с половиной часа, ребят научат собирать и украшать собственные домики, которые гости смогут забрать с собой.

Где: кулинарная студия «Roulet».

Когда: 23 декабря в 18:00.

Цена вопроса: 2000 руб.

Тел. (4922) 60-15-77.

«Репетиция Нового года» (10+)

Хотите создать новогоднее настроение заранее? Попробуйте приготовить зимний праздничный ужин заранее! Вместе с шеф-поваром вы сможете создать стейк Веллингтон с соте из овощей и грибным соусом, салат с цыпленком, паприкой и карамелизированной грушей, а на десерт - шоколадный пудинг с цельным апельсином.

Где: кулинарная студия «Roulet».

Когда: 25 декабря в 18:00.

Цена вопроса: 2500 руб.

Тел. (4922) 60-15-77.

Новый год в музее

«Научный Новый год» (12+)

Ребят ждет завораживающее научное шоу – смелые и зрелищные опыты с жидким азотом, интерактивная увлекательная новогодняя экскурсия по музею и «умный» подарок.

Где: научный музей «Эврика».

Когда: с 15 декабря по 8 января.

Цена вопроса: 650 руб.

Тел. (4922) 222-55-3.

«Чудеса науки» (12+)

Школьников ждет увлекательный новогодний квест, научная экскурсия, на которой раскроют немало тайн из мира физики и химии, а также Большое научное шоу с жидким азотом и крио-мороженым. Всех посетителей ждет «умный» подарок.

Где: научный музей «Эврика».

Когда: с 15 декабря по 8 января.

Цена вопроса: 1000 руб.

Тел. (4922) 222-55-3.

«Путешествие во времени» (6+)

Ребята совершат увлекательное путешествие во времени и познакомятся с рождественскими обрядами, поиграют в старинные игры, а также подпишут открытку настоящим гусиным пером и изготовят новогоднюю свечу.

Где: музей «Огни Владимира».

Когда: с 15 декабря по 8 января.

Цена вопроса: от 350 руб.

Тел. (4922) 222-55-3.