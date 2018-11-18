Владимирская путешественница рассказала, как за лето объехать Урал и потратить 6 тысяч рублей

Жительница Владимира Ирина Опанчук каждое лето уходит в поход на байдарке и проплывает вместе с другом по две тысячи километров. За их плечами походы по по Уралу, Якутии, Белому морю, северному Тиману, Карелии, Кольскому полуострову...

Накомарник и резиновые сапоги - важные вещи для любого похода. Фото из архива героя публикации.

Много лет она работала инженером-конструктором на заводе «Электроприбор», жила по маршруту «дом-работа», вырастила троих детей. И все это время мечтала о путешествиях. Но дела и заботы не отпускали, и интернета тогда не было, чтобы найти единомышленников. Однако дети выросли, и Ирина поняла - время исполнить мечту пришло.

«Ищу безбашенную спутницу»

- Я зарегистрировалась на онлайн-сервисе CouchSurfing, где одни путешественники помогают другим. Там же нашла друга - москвича, с которым ушла в первый поход на Кольский полуостров. Это было в 2008 году. Поход был рассчитан на три месяца, поэтому мне пришлось уйти с работы за два года до пенсии. Решила не упускать такой шанс, потому что новичков, как правило, редко принимают в группы, тем более мне не 30 лет. Поход был тяжелым, конец маршрута я так и не преодолела — разболелось сухожилие, а днем нужно было ходить по 15-20 км. После этого тот спутник-москвич больше меня с собой не брал. А мне вновь хотелось куда-нибудь поехать, проверить свои силы. Я стала искать нового попутчика, - говорит Ирина.

Фото из архива героя публикации.

Второе приключение Ирина нашла там же, в интернете. Житель Украины Валентин Чугай дал объявление: «Ищу безбашенную спутницу в дальний поход на байдарках по маршруту: Усть-Илимск - р.Обь - город Колпашево на 89 дней».

- Так как он из Киева, ему можно находиться на территории России только это время, до 90 дней. Я сразу написала, что согласна, и он рискнул взять хоть и неопытную, но безбашенную путешественницу, - вспоминает Ирина. - Пришлось одолжить весло, а спасательный жилет мне подарили. С миру по нитке собрала снаряжение, все основное было у нового знакомого. Он также уже вырастил детей, на лето увольнялся

Фото из архива героя публикации.

Отдельная история, которую Ирина вспоминает со смехом, про то, как она добиралась 5000 км до Усть-Илимска. Сначала поездом, а дальше автостопом. И в тот момент, когда нужно было поторопиться, она с огромным рюкзаком, из которого торчит весло, села к дальнобойщику, который перевозил стекло: одна резкая яма, и все разобьется.

- Дороги после Красноярска разбитые, двигались, как будто пешком шли. Ну, думаю, все: уедет без меня, останусь я тут со своим рюкзаком и веслом. Но дальнобойщик по рации связался с товарищем, который через Братск подвез меня прямо до Усть-Илимска. Вечером мы уже ушли в поход.

В горах тратить деньги не на что

Новый спутник оказался «удачнее» прежнего - Валентин очень грамотно составлял маршруты, все планировал до мелочей. Поход прошел идеально, они с Ириной подружились. И через год вновь собрались в поход - на байдарке по Уралу, потом по Якутии. Маршрут - опытные туристы за голову схватятся, на такой группой с инструктором надо выходить. А они - вдвоем! На поезде до Улан-Уде, потом через Икатский перевал пешком к реке Витимкан. А там уже - сплав на байдарках.

Фото из архива героя публикации.

- Мы просчитываем расстояние, сколько должны пройти, чтобы не выбиться из графика. Сначала я гребла час и уставала, теперь могу и по четыре. Главное - четко выполнять команды капитана: правой, левой. В порог можно влететь неожиданно, а камни и коряги встречаются не только в порогах. Многие спрашивают, как мы заряжаем телефоны, планшет, фотоаппарат... А от солнечной батареи! Вообще, Валентин — специалист в электронике: если что-то сломается, починит все!

С собой из дома друзья-путешественники берут кофе, чай, 2 кг соленого сала и обязательно бальзам, чтобы снять усталость! Остальные продукты - сахар, соль, подсолнечное масло, крупы, покупают по пути в поселках, где есть магазины. Ирина говорит, что на еду за лето в походе уходит всего 6 тысяч рублей на человека! Основные расходы — билеты на поезд, а в горах и лесах тратить деньги не на что.

- Деликатесы мы с собой не перевозим — лишний груз. Все самое вкусное есть уже на местах — это хариус, щука, окунь, язь. Однажды щуку в семь килограммов поймали, почти ростом с меня. Куда она такая большая? Пришлось засолить и брать с собой дальше. Еле доели. Иногда варенье можно сварить, ведь ягод кругом куча, грибы пожарить на костре! Красота! Вот такой бюджетный вариант путешествий.

Фото из архива героя публикации.

Баня из парниковой пленки

Помыться тоже есть где - Валентин сооружает баню. Он складывает печку из камней, делает каркас из прутьев, связанных скотчем, и они накрывают все парниковой пленкой, которую берут с собой. Если камней для печки поблизости нет, то можно нагреть железное ведро с песком. Еще интереснее Ирина стирает белье: копает ямку, кладет в нее ту же пленку, наливает воду из речки, и получается отличная замена тазу! Вода, говорит, свежайшая: кожа становится упругой, даже крема не нужны.

Фото из архива героя публикации.

Основная проблема в тех местах, где они ходят - комары. Даже ложку каши съесть невозможно - залетали под накомарники! Лучше делать стоянки на песчаных косах, подальше от кустов. Самый длинный поход - 2400 километров от Сейды до Соликамска. Ирина и Валентин больше такого не повторяли и другим не советуют — грести приходилось до ночи, плюс берега были залиты, а на озере Колокольня не сошел лед. Против течения поднимались тяжело, приходилось лезть по кустам, а сплав по Южной Колокольне был вообще опасен: лодка ныряла на порогах, и путешественников окатывало ледяной водой. Маршрут был составлен до Вишеры — притока Камы, друзья хотели посмотреть знаменитые утесы - Говорливый, Писаный, Ветлан.

Как говорит Ирина, им всегда помогает местный народ. Однажды рыбаки пригнали их лодку, которая болталась в 300 метрах от берега.

- Мы остались на острове одни, а все из-за невнимательности — забыли привязать лодку. А вода-то ледяная, не доплыть. Сначала стали искать бревна и колотить плот, но тут проходили рыбаки на моторной лодке и подогнали нашу.

Фото из архива героя публикации.

За 10 лет Ирина и Валентин прошли 20 тысяч километров! На пути встречались и лисицы, которые лезли чуть ли не в палатку, и зайцы, и олени, и медведи.

- Если нам понравилось место, и мы хотим остановиться, но видим след медведя — сразу уходим. Когда заходим в лес - обязательно покрикиваем, предупреждаем о себе. А один раз пришлось встретиться лицом к лицу. Мы вели лодку против течения по берегу, а впереди медведица была с медвежатами. Валентин стал шуметь и кричать, отпугивать ее, и она, видимо, заволновалась и через несколько минут увела медвежат в другую сторону.

КОНКРЕТНО

Ирина рекомендует перед путешествиями почитать в интернете отчеты, где люди уже были, и пройти их дорогой — это безопаснее. Вы можете зайти на сайт Маршруты.ру и ознакомиться с ее поездками. Может, выберите одну них?