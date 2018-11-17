Пять владимирских мест, где самая опасная подледная рыбалка

На владимирских реках и озерах с 16 ноября начался «зимний сезон» - закрыта навигация и начинается ледостав. Выход на лед разрешен только в строго определенных местах - на водохранилище Содышка западнее ГТС, реке Клязьма в районе ж/д вокзала, на озерах Семязино и Глубокое. Но это не значит, что прямо сейчас нужно бросаться бурить лунки. Первый лед крайне ненадежен, он становится прочным только после двух-трех недель интенсивных морозов. То есть в этом году - ближе к концу декабря.

А в пяти местах выходить на лед под любым предлогом вообще запрещено — там лед не станет прочным никогда. Запрещенные для катания на коньках и рыбалки участки:

- на Клязьме в районе двух водозаборов ТЭЦ и «Владимирводоканал»;

- у сброса воды «Т Плюс»;

- в районе впадения реки Рпень;

- на водохранилище Содышки в районе сифонов водозабора у плотины водохранилища.

В этих местах уже выставлены предупреждающие и запрещающие выход на лед знаки.

- Сотрудники МЧС ежедневно проводят рейды на водоемах. К счастью, за это время происшествий на воде нет. С рыбаками ведутся беседы по недопущению несчастных случаев, - рассказали в пресс-службе регионального УМЧС.

Управление гражданской защиты Владимира сообщает, что безопасная толщина льда для одного человека — 7 см, для пешей переправы толщина льда должна быть 15 см.

Спасатели советует всем, кто отправится на лед, надеть спасательные жилеты и предупредить родственников, в котором часу вы вернетесь. Телефон экстренных оперативных служб — «112».

КОНКРЕТНО

Что делать, если вы провалились под лед

Стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, тело должно быть в горизонтальном положении по направлению течения. Осторожно лягте грудью на край льда и забросьте одну, а потом другую ногу. Если лед выдержал, перекатываясь, ползите к берегу в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.