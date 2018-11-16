Во Владимире больше не будет магазинов «Квартал» и «Амби»

Магазины «Квартал» и «Амби» закрылись бы тихо и незаметно. Один за другим они вывешивали на входных дверях бумажки: «Магазин не работает». Никаких подробностей.

Однако 16 ноября в одной из владимирских групп Вконтакте появился настоящий крик души работников сети:

«Крик о помощи! Как, наверное, вы успели заметить, все магазины сети Квартал закрылись. Сейчас нас - работников выгоняют на улицу. Предупредив о закрытии магазинов за один день. На вывоз товара дали 5-6 дней. Заработную плату за сентябрь не все сотрудники получили в полном объеме, за октябрь вообще никто не получил, и рассчитают нас по окладной части. Плюс должны оплатить все списания и недостачу. Новые рабочие места нам никто не предложил, на собрании директоров нас практически за людей не считали, спасибо хоть выслушали. Нам сказали: «кто вы такие, чтобы вам отчитываться о закрытии магазинов? Пишите на расчёт, либо в долгосрочный отпуск за свой счёт».

Мы - работники не виноваты в том,что из хорошей организации наши руководители превратили ее в то, что получилось. Мы — люди, и мы хотим предать огласке эту ситуацию, происходящую в нашем городе».

Некоторые сотрудники магазинов уже написали обращения в трудовую инспекцию. Однако там этой ситуацией пока не занимаются, во всяком случае, никак не комментируют заявления сотрудников компании «Амбитус», которой принадлежат магазины «Амби» и «Квартал». Официальные представители компании «Амбитус» в течение дня тоже никак не объясняли своих действий ни журналистам, ни сотрудникам магазинов.

Однако после вмешательства областной администрации директор компании Елена Клюшина все-таки прокомментировала ситуацию:

- Нашей коммерческой организации, которая уже 20 лет на рынке, стало не по силам конкурировать с федеральными торговыми сетями, и вчера мы приняли решение приостановить деятельность компании. Задолженность по зарплате перед работниками будет обязательно в полном объёме погашена до Нового года. Собственники компании сейчас занимаются поисками финансовых источников. Прилагаем все усилия для того, чтобы всё-таки сохранить торговую сеть. Многие наши коллеги подтвердили, что если это получится, они вернутся в компанию и будут работать с нами дальше.

Итак, 21 магазина «Квартал» и «Амби» во Владимире и в области больше нет. Если разобраться, то все причины на поверхности. Например, прибыль за 2016 год (согласно данным с сайта rusprofile.ru) составила 14 млн рублей, тогда как в 2017 — 995 тысяч рублей.

ООО «Амбитус» были единственной по-настоящему владимирской компанией, занимающейся супермаркетами. Отныне в городе останутся только магазины-легионеры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Областная администрация предложила сотрудникам «Амбитуса» помощь в трудоустройстве

После закрытия «Кварталов» и «Амби» без работы остались около 300 человек. Ввиду сложного экономического положения, в котором оказалось частная компания, администрация Владимирской области предложила её руководству поддержку в виде необходимых консультаций, а работникам – возможность трудоустроиться в другом месте.

- Все работники, которые остались без работы, могут обратиться в наши центры занятости населения. Обязательно с каждым рассмотрим все возможные варианты трудоустройства или профессиональной переподготовки, – подчеркнул директор областного департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев.