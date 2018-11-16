«Кормите детей креветками, чтобы лучше сдали экзамены»

Родительские собрания во владимирских школах почему-то происходят всегда в один день и час. Как выходят из положения семьи, где двое-трое школьников, особенно если дети в разных школах - их проблемы. Но это бы ладно, если бы собрания были целиком посвящены актуальным школьным вопросам. А что же в реальности после рабочего дня должны слушать мамы и папы?

В минувшую среду во многих школах собрания начались не с учебы детей, а с лекций. Наша читательница Наталья, чья дочь учится в 9 классе (впереди ОГЭ), рассказала, как было дело.

- Как вы думаете, с чем дети ассоциируют экзамены? – обратилась к уставшим после рабочего дня родителям психолог. Все молчат, в головах - неприготовленный ужин. – Многие дети сравнивают экзамен с черной грозовой тучей, а некоторые сравнивают с подъемом на высокую гору.

Далее психолог показал несколько упражнений на расслабление и на улучшения мозгового кровообращения и… предложил родителям повторять за ним предложенные манипуляции. Папы и мамы недоуменно и вяло помахивали руками, думая об ужине и детских уроках.

- Зачем нам это? Как это можно применить на экзамене?! Представьте, все сидят, пишут, и вдруг ученик начинает производить странные манипуляции? - удивляется Наталья.

Затем еще 40 минут родителям девятиклассников рассказывали, как надо с малышами играть в «сороку-ворону» - мол, по мнению ученых, на ладошке есть проекции всех внутренних органов. После этого психолог показал, что нужно массировать точку в центре ладони. Честно, я не помню, для чего, то ли она помогает сконцентрироваться, то ли успокоиться. Когда пришла домой, забила в интернете, и выяснилось, что массаж этой точки «помогает устранить нарушения в работе пищеварительной системы, уменьшит боль в животе». Все, занавес, - резюмировала родительница.

Еще цитировали книги «великих людей» и объясняли, что родители должны «не нагнетать обстановку вокруг сдачи экзаменов». Апофеозом лекции стал рассказ, как важно разнообразно и правильно питаться детям - кормить их не только кашей, но и креветками, мол, это полезно. И что надо спать 8 часов и больше гулять.

- Это правильные утверждения, но зачем они умудренным жизненным опытом людям? - удивляются родители.

В итоге до школьных дел многие просто не досидели - сбежали.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Зачем родителям тратить время на такие мероприятия? Комментирует директор «Детского оздоровительно-образовательного (социально-педагогического) центра» Светлану Кислову.

- Тема успешной сдачи ОГЭ для родителей актуальна и значима, но в данном случае, по всей видимости, следует считать проведенное собрание неэффективным. Преподнесенный материал в большей степени адресован ученикам, а не родителям. Я бы посоветовала организаторам лекции пересмотреть ее содержания, адаптировать под взрослых, компетентных людей. Важна также экспертная оценка на уровне методического объединения. При проведении всех встреч с родителями я бы посоветовала впредь использовать анкету обратной связи, чтобы можно было понять, насколько лекция была полезно для родителей, насколько это было профессионально и актуально. Важно, чтобы выходы специалистов в сторонние организации были не «для галочки».