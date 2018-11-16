Владимирцы жалуются в Банк России на кредиты и страховые компании

Чаще всего владимирцы жалуются в Банк России на деятельность банков и страховых компаний. Как рассказали во владимирском отделении ГУ Банка России по ЦФО, чаще всего у владимирцев возникают претензии по поводу потребительского и ипотечного кредитования. Самая распространенная жалоба - на навязывание дополнительных услуг при заключении кредитного договора, на проблемы с погашением кредита. У многих есть претензии по тому, в каком виде сохраняется их кредитная история.

На втором месте - жалобы на качество обслуживание в офисах банков и на невозможность получения возмещения по вкладам.

Среди жалоб на работу страховых компаний больше всего претензий к ОСАГО - 75 обращений за третий квартал этого года. В основном они касаются неверного применения коэффициента «бонус-малус» – 32 обращения, а также навязывания дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО – 23 обращения. Количество отказов в заключении договора ОСАГО, в том числе по причине отсутствия полисов сократилось более, чем в 3,5 раза – всего 7 жалоб.

- Банк России провел значительную работу по финансовому просвещению населения в сфере страхования, теперь многие жители региона знают о двухнедельном «периоде охлаждения», в течение которого можно отказаться от дополнительной навязанной страховки и вернуть себе потраченные средства. Владимирцы стали активно оформлять электронные полисы ОСАГО, и проблема отказа в заключении договора практически сошла на нет, - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

25 из 32 жалоб, поданных на микрофинансовые организации, связаны с тем, какими методами они «выбивают» кредитную задолженность.

КОНКРЕТНО

Обращение в Банк России можно направить в электронном виде, выбрав раздел «Интернет-приемная» на сайте магерегулятора http://www.cbr.ru/. Кроме того, с 16 ноября во Владимире начинает работу Единый коммуникационный центр, который создается для круглосуточного оперативного консультирования граждан по телефону 8-800-300-3000.