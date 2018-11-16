Владимир украсят к Новому году в конце ноября

Новый год к нам мчится со страшной силой, но все-таки в этом году прибудет чуть позже, чем в прошлом. Главную новогоднюю елку города - на Соборной площади - установят 30 ноября - почти на 10 дней позже, чем в прошлом году. Правда, не все считают главной именно «Ель Домашнюю», которую ставят на Соборной площади. Многим больше нравится «Ель Снежинка» у ДК Молодежи или «Ель Фэнтези» на площади Победы. Впрочем, для новогоднего настроения это неважно - все пять главных новогодних елок, включая световой фонтан «Менуэт» на Театральной площади и необычную серебристую конструкцию «Метелица» на Садовой, будут установлены одновременно, 30 ноября.

Новых елок в этом году владимирская мэрия закупать не планирует, будут устанавливать все те же конструкции, что и в прошлом году. Все они искуственные, живых елок такого «общегородского» масштаба во Владимире не ставят больше 10 лет - берегут природу, ведь, чтобы вырасти на 20-30 метров, лесной елке нужны десятилетия. А искусственную купили - и годами пользуйся, и бюджет экономится, и природе хорошо.

Каток будет работать по погоде

К 30 ноября обещают залить и общественный каток на Пушкинском бульваре. Он будет там, где и в прошлом году - тянуться от памятника Рублеву до смотровой площадки с князем Владимиром. Правда, тут все зависит от погоды - ограждения-то поставят и площадку подготовят, а вот чтобы получить лед нормального качества для катания, нужны устойчивые морозы. Будут ли они в начале декабря - большой вопрос, опыт прошлых лет показывает, что погода может и подвести - выдать оттепель и дожди. В этом случае каток заработает, как только несколько дней подряд простоит мороз от -5 градусов.

Там же, на Пушкинском бульваре, будут установлены павильоны для проката коньков, детский клуб, качели, откроется Дом Деда Мороза и чайный домик (в этот раз, похоже, безымянный, год назад был «Чайный дом губернатора»).

Рядом, на аллее, установят торговые павильоны с сувенирами, товарами народных промыслов и всяческим угощением. Заработает все это, правда, чуть позже, ближе к открытию Рождественской ярмарки. Торговые домики-шале поставят и на площади Победы.

Все эти новогодние развлечения будут радовать владимирцев долго, четыре месяца - демонтируют все только 29 марта. Разве что каток растает раньше, тут уж против природы не попрешь.

«Звездное небо» над Большой Московской и Георгиевской

Как обычно, Владимир будет украшен световыми инсталляциями, они почти все те же, что и в прошлом году, но есть и пара новеньких украшений. Появятся:

На Театральной площади - «Танцующие ели», «Маска», «Сердца четырех»;

На улице Георгиевская - «Зонт», «Новогодний оркестр», «Контрабас», световые гирлянды на фонарях и козырьках и «Звездное небо» над головой;

На улице Большая Московская - «Дамы и кавалеры», «Звездное небо».

Деревья на площадях и скверах украсят световыми гирляндами с разными фигурами - они простые, но смотрятся эффектно. Кроме центра, деревья украсят в районе «Факела», на пересечении улицы Горького с проспектом Строителей и с улицей Мира, сквер диктора Левитана. На площади Победы, а также в Молодежном и Андриановском скверах и на Спасском холме гирляндами украсят уличные фонари. Хочется верить, что горожане отнесутся к украшениям бережно и не попытаются их украсть, как было в прошлом году, когда на Спасском холме девочки-подростки прямо под камерами сперли гирлянду со столба.

Вся новогодняя иллюминация будет украшать Владимир до 15 февраля.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В воскресенье на Георгиевской отметят День рождения Деда Мороза

Праздник продлится почти весь световой день - с 11.00 до 18.00.

В программе праздника - конкурс на лучшее поздравление Дедушке Морозу. Дети могут приносить письма, подарки и открытки с поздравлениями, а после окончания праздника жюри определит победителей. Авторы самых интересных и оригинальных и творческих поздравлений получал приглашение на открытие Рождественской ярмарки, где Дед Мороз лично вручит им призы!

Весь день в пешеходной зоне сказочные персонажи будут проводить конкурсы, плясать с гостями и играть с ними в веселые игры. Самые активные участники смогут выиграть бесплатные билеты на новогодние представления и аттракционы, включая колесо обозрения «Небо 33». А с Дедом Морозом, который пока готовит подарки в Великом Устюге, можно будет пообщаться по видеосвязи!

Также 18 ноября на Георгиевской расскажут, как в этом году будет проходить Рождественская ярмарка и вообще как будут праздновать Новый год во Владимире.

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