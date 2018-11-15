Владимирский «Автоприбор» начал увольнять сотрудников

Очередной виток скандала с увольнениями сотрудников «Автоприбора»: сегодня утром выяснилось - коллектив сократят на 10%. А ведь еще в июле, когда предприятие перешло столичной строительной компании «Сота», владельцы уверяли: коллектив не только не покинет цеха, но и вырастет примерно до 1100. Тогда «Автоприбор» чуть не закрылся совсем, уволив весь персонал, но в последний момент нашелся инвестор, пообещавший перевести весь коллектив в новую структуру.

До недавнего времени на предприятии трудилось 916 человек. И вот предприятие «планово» покидают 98 сотрудников. Из них 68 уже попрощались с коллегами. Причем увольняются рабочие якобы по соглашению сторон. Уходит, как говорят новые руководители, «избыток трудового ресурса», люди пенсионного возраста.

Сокращения связаны с сезонным спадом на продукцию автопрома, поясняют в руководстве предприятия. Зимой и у заводов-парнеров дела не ах. Сокращение — решение московского инвестора, причем к такой мере прибегли впервые, несмотря на то, что сезонные спады и подъемы в отрасли фиксируют ежегодно.

- В зиму на предприятиях автопрома - сезонное снижение потребностей в автокомпонентах. Из-за этого страдает занятость персонала, - уточнил на пресс-конференции Анатолий Отцов, начальник сборочного производства ООО «НПК «Автоприбор».

Всем сокращаемым пообещали выплатить полную зарплату и компенсацию. А еще им дали надежду: когда дела наладятся, могут позвать обратно. Впрочем, понадобится ли такое количество рабочих рук новому «Автоприбору» - еще вопрос. Завод закупил и монтирует новые производственные линии (по производству моторедукторов и по окраске). А те не требуют большого числа рабочих. Поэтому гарантию того, что увольнения не продолжатся, на заводе дать не могут.

- Ситуация на предприятии в ближайший год обещает быть стабильной, - отметила на встрече с прессой Инесса Хорошаева, генеральный директор ООО «НПК «Автоприбор».

Но более пространных и продолжительных прогнозов здесь не озвучивают.

Уже дважды, 14 и 15 ноября, вопрос сокращений обсуждали с губернатором. Сезонные сокращения должны быть минимизированы, а завод — непрерывно функционировать.

- Сейчас задача разобраться с сезонностью работы. А также, чтобы сотрудники, которые ушли и будут обращаться в центры занятости населения, получили индивидуальный подход, - отметил Андрей Григорьев, директор областного департамента по труду и занятости населения.

А вот сами сотрудники говорят совсем другое. Обстановка на заводе не такая напряженная,как в мае: зарплаты с тех пор выросли (сейчас средняя на заводе составляет 30 тысяч). Но коллектив понимает, что заработать на «Автоприборе» столичный инвестор еще не успел. И для того, чтобы выйти «в плюс», инициировал сокращения.

- У нас говорят, что сократят не 100, а 200 человек. И речь не о производственниках и не о пенсионерах: сокращают народ в отделах. Отбор идет в Москве. И ставят перед фактом: уходишь по соглашению. Впереди Новый год, школьные каникулы: люди просят, чтобы увольняли хотя бы с двумя окладами, а не с одним, раз придется надолго остаться без работы, - сообщила «Комсомолке» 15 ноября на условиях анонимности одна из сотрудниц ООО «НПК «Автоприбор».