В поселке под Киржачом перестреляли бездомных собак

В Першинском сельском поселении пару дней назад расстреляли бездомных собак. Жители поселка говорят, что некоторые раненые животные бегают до сих пор, скулят и истекают кровью. В паблике, где разместили эту новость, даже предположили, кто мог это сделать. Одни его осуждают, мол, зверюга, недочеловек, никакой жалости нет. А другие... поддерживают: «Зато теперь на детей и скотину нападать никто не будет».

Спровоцировало расправу нападение стаи на козу одной из местных жителей. Хозяйка говорит, что после того, как ее козу буквально разодрали на части, страшно и детей на улицу выпускать.

- Собаки напали на мою козу, порвали шею, разодрали вымя, ухо, бок аж до кишок. Конечно, коза умерла. Травмы получили еще три козлика и, к счастью, остались живы. Отогнать бездомных собак помогли соседи, - рассказала нам Вероника Новоселова. - Страшно детей на улицу выпускать, сейчас время «собачьих свадеб”, и стаи бродячих псов могут напасть на кого угодно. Сосед рассказал на днях, как отмахивался камнями от них. А какие стаи собираются у мусорных контейнеров! Своих детей я не пускаю даже выбрасывать мусор. Собаки рычат, защищают свою территорию. Я написала заявление в администрацию, чтобы отловили бездомных животных, но ответа нет.

А с чего бы этот ответ был - администрация сельского поселения не имеет договора со специальной службой по отлову собак и, похоже, не собирается его заключать.

- Администрация сельского поселения может самостоятельно отлавливать собак, если имеются деньги в бюджете. Отстреливать их никто не может, - сообщили в управлении ЖКХ, архитектуры и строительства Киржачского района. - Через департамент ветеринарии Владимирской области нашему району выделили 540 тысяч рублей на отлов, мы разыграли конкурс, но контракт пока не подписан с муниципальными образованиями.

А пока, судя по всему, кто-то борется с бродячими стаями нелегально, возможно, даже по неофициальной просьбе сельских властей. Один из местных жителей утверждает, что даже на остановке висело объявление об отлове собак, подписанное «Администрация», без уточнений. Но отловленных собак надо куда-то сдавать, а ни с одним приютом договора нет. Вот и стрелял некий «защитник», возможно, сам пострадавший от собак.

Тем временем жительница поселка Наталья говорит, что собаки были ласковыми и никого не трогали.

- Дети любили этих собак, знали, что животные ласковые. Ученики шли ко мне на занятие в районе 14.00 и по пути в школу увидели собаку, истекающую кровью. Конечно, у детей стресс и непонимание: кто и зачем? - рассказала Наталья.

Жителей Першинского сельского поселения после расстрела собак сообщили о расправе в полицию, правда, анонимно и заявление писать не стали. Но полицейские говорят, что проверка все равно проводится.

Селяне после разборок пришли к выводу — собаки становятся бездомными по вине человека.

- Сначала мы не хотим стерилизовать свою красавицу, чтобы она испытала «радость» материнства. А потом: «Ой, а кто возьмет щеночков? Никто? Ну хорошо, отвезу их в лес». А через годик мы удивляемся, откуда столько бездомных собак, - подчеркнула жительница Ксения.