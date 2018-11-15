Что скрывалось под вождем: памятик Ленину во Владимире незаметно отремонтировали

Когда в июне памятник Ленину во Владимире отгородили рыжей сеткой, народ подумал: «Трубы меняют». Однако в мэрии сказали, что зону у памятника хотят привести в порядок.

- Там обновят цветники, возможно, появятся арт-объекты, в общем, после благоустройства она станет небольшой прогулочной зоной, - рассказал тогда официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Работы мы начали еще в прошлом году, тогда положили новое асфальтовое покрытие, а еще замостили часть площади. В этом году работы у памятника будут завершены и площадь предстанет перед горожанами такой, какой она задумана.

Ограждение убрали в конце октября. Но неопытный взгляд простого горожанина особых изменений не увидел. Мы снова позвонили в мэрию.

- У памятника Ленину специалисты МКУ «Благоустройство», на балансе которого находится постамент, произвели замену бордюрного камня, - рассказала сотрудник пресс-службы Екатерина Алексеенко. - О том, чтобы привести в порядок зону вокруг памятника, просили местные жители после открытия сквера за ГДК. Ремонт так затянулась из-за того, что сотрудников в муниципальном учреждении не так много и работы проводились без спешки и качественно.

Присмотрелись - и точно, бордюрный камень вокруг постамента действительно новый! А вот прогулочной зоной «пятачок» не стал. И, видимо, к лучшему.