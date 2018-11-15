2018-11-14T16:51:50+03:00
Общество

Вязниковец украшает город железными соловьями из подшипников и ленточной пилы

Все это в честь «вязниковского соловья» Алексея Фатьянова
Ирина Мальцева
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Фото из архива героя публикацииФото из архива героя публикации
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Для жителя Вязников Сергея Панкова создание из металла скульптур и поделок – хобби, которым он увлекся пять лет назад. Он с удовольствием делал сувениры для знакомых, но недавно решил преобразить свой город.

Фото из архива героя публикации

Фото из архива героя публикации

- Сначала, где-то год назад, родилась мысль сделать скульптуру металлического граммофона и поставить ее в Фатьяновском парке. Директор идею одобрил и работа началась. А потом подумал - нашего земляка Алексея Фатьянова называют вязниковским соловьем, поэтому и пришла идея сделать именно соловья к вековому юбилею поэта. Штук десять, и разместить их в примечательных местах города, в том числе и на граммофоне. Надеюсь, все успеем к столетию со дня рождения поэта, которое будут отмечать июле, - говорит автор.

Каждая железная птичка будет не похожа на другую, но при этом походить на настоящих соловьев. Первый экземпляр почти готов – осталось доделать лапки, покрасить, и создать арку, на которой птица будет сидеть. По замыслу скульптора,под ней можно будет сделать красивые фотографии на память. Туловище птички, весящей семь килограммов, изготовлено из велосипедных и мотоциклетных цепей, голова – из обоймы подшипников, а крылья – куски ленточной пилы.

Даже в незаконченном виде соловей произвел впечатление на очередном заседании общественного совета Вязниковского района, и глава районной администрации Игорь Зинин обещал поддержать скульптора - рассмотреть возможность установки таких скульптур по муниципальной программе благоустройства. Тогда же определят и точные места, где появятся железные украшения и, возможно, найдут бюджетные деньги. А пока работать Сергею приходится бесплатно и вкладывать в проект свои деньги, на граммофон и соловья он уже потратил пятнадцать тысяч рублей.

В ближайшее время мастер планирует заняться изготовлением второго соловья, который окажется больше первого и будет сделан из автомобильных свечей. Кстати, мастер будет рад помощи других искусников, готовых для города бесплатно изготовить певчих птиц из любого долговечного материала – металла, камня.

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