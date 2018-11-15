2018-11-14T17:16:35+03:00
Общество

Владимирец собрал 70-килограммовый телескоп, с помощью которого фотографирует планеты

В его фототеке — Сатурн, Марс и лунный рельеф
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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Владимирский инженер Антон Андрианов собрал своими руками мощный телескоп весом 70 килограммов. По собственному проекту. И поставил его... на балконе. По профессии он не астроном, а инженер, за звездами наблюдает в свободное время. С помощью прибора ему удалось четко сфотографировать Марс, Сатурн, лунный рельеф и даже снять видео.

Фото из архива героя публикации

Фото из архива героя публикации

Год назад Антон познакомился с девушкой Леной. Однажды спросил у нее: «что тебе подарить на Новый год?» Она подумала и скромно ответила: «Телескоп».

Антон его, конечно, купил, и вдвоем стали наблюдать с балкона за звездами и планетами... Романтика!

- Сначала столько было эмоций, но потом они стали сходить на «нет». Хотелось увидеть больше, но мощность телескопа не позволяла. И фотографии планет не дотягивали до достойного уровня. Тогда мы решили его продать и купить себе помощнее. Но то, что представлено на рынке, - это все Китай. И я подумал: я же инженер, почему бы не создать свой телескоп? - говорил Антон.

Фото из архива героя публикации

Фото из архива героя публикации

Для этого пришлось углубиться в законы оптики, создать проект, который занял 4 месяца, закупить необходимые детали. Изготовление же заняло полтора месяца. И вот первый блин весом 70 килограммов комом не получился! Деньги тоже удалось сэкономить — устройство вышло дешевле китайского. Но, как говорит, Антон, тут самое дорогое — интеллектуальный самостоятельный труд.

Телескоп опять поставили на балконе. С помощью чудо-устройства удалось разглядеть на Марсе знаменитую гору Олимп — самый большой вулкан в солнечной системе, а Луна вообще была как на ладони.

- С радостью ждал великое противостояние Марса — это был главный стимул сделать телескоп быстро, потому что следующее великое противостояние будет через 15 лет. Саму оптику я заказывал в Америке, и хочу отметить, что в России мало что есть для русского инженера. Кстати, недавно читал лекцию в колледже ВлГУ, рассказывал про телескоп и показывал на экране фотографии планет. Скажу, что студенты не сидели в телефонах, да и вопросы их меня порадовали.

Уникальные фотографии и видео Антон делает на зеркальный фотоаппарат, где объективом служит сам телескоп.

Фото из архива героя публикации

Фото из архива героя публикации

Фото из архива героя публикации

Фото из архива героя публикации

- Основная цель моих разработок — сделать астрофото. Смотреть, конечно, хорошо, но лучше же фотографировать, а потом рассказывать молодежи, размещать в соцсетях…

Однако 70-килограммовая махина нетранспортабельна. Поэтому, когда надо было выступать перед студентами, Антон за рекордные 10 дней собрал... еще один телескоп! В разы меньше, но зато в любой момент его можно взять с собой. Антон уже показал собранный телескоп студентам ВлГУ.

Фото из архива героя публикации

Фото из архива героя публикации

- С балкона не получается увидеть дальние тусклые объекты. А второй телескоп справится с этой задачей, если взять его за город. Но мощность там, конечно, меньше. И все же я говорю себе, что хорош тот телескоп, в который чаще смотришь.

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