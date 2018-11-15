Владимирец собрал 70-килограммовый телескоп, с помощью которого фотографирует планеты

Владимирский инженер Антон Андрианов собрал своими руками мощный телескоп весом 70 килограммов. По собственному проекту. И поставил его... на балконе. По профессии он не астроном, а инженер, за звездами наблюдает в свободное время. С помощью прибора ему удалось четко сфотографировать Марс, Сатурн, лунный рельеф и даже снять видео.

Фото из архива героя публикации

Год назад Антон познакомился с девушкой Леной. Однажды спросил у нее: «что тебе подарить на Новый год?» Она подумала и скромно ответила: «Телескоп».

Антон его, конечно, купил, и вдвоем стали наблюдать с балкона за звездами и планетами... Романтика!

- Сначала столько было эмоций, но потом они стали сходить на «нет». Хотелось увидеть больше, но мощность телескопа не позволяла. И фотографии планет не дотягивали до достойного уровня. Тогда мы решили его продать и купить себе помощнее. Но то, что представлено на рынке, - это все Китай. И я подумал: я же инженер, почему бы не создать свой телескоп? - говорил Антон.

Фото из архива героя публикации

Для этого пришлось углубиться в законы оптики, создать проект, который занял 4 месяца, закупить необходимые детали. Изготовление же заняло полтора месяца. И вот первый блин весом 70 килограммов комом не получился! Деньги тоже удалось сэкономить — устройство вышло дешевле китайского. Но, как говорит, Антон, тут самое дорогое — интеллектуальный самостоятельный труд.

Телескоп опять поставили на балконе. С помощью чудо-устройства удалось разглядеть на Марсе знаменитую гору Олимп — самый большой вулкан в солнечной системе, а Луна вообще была как на ладони.

- С радостью ждал великое противостояние Марса — это был главный стимул сделать телескоп быстро, потому что следующее великое противостояние будет через 15 лет. Саму оптику я заказывал в Америке, и хочу отметить, что в России мало что есть для русского инженера. Кстати, недавно читал лекцию в колледже ВлГУ, рассказывал про телескоп и показывал на экране фотографии планет. Скажу, что студенты не сидели в телефонах, да и вопросы их меня порадовали.

Уникальные фотографии и видео Антон делает на зеркальный фотоаппарат, где объективом служит сам телескоп.

Фото из архива героя публикации

Фото из архива героя публикации

- Основная цель моих разработок — сделать астрофото. Смотреть, конечно, хорошо, но лучше же фотографировать, а потом рассказывать молодежи, размещать в соцсетях…

Однако 70-килограммовая махина нетранспортабельна. Поэтому, когда надо было выступать перед студентами, Антон за рекордные 10 дней собрал... еще один телескоп! В разы меньше, но зато в любой момент его можно взять с собой. Антон уже показал собранный телескоп студентам ВлГУ.

Фото из архива героя публикации

- С балкона не получается увидеть дальние тусклые объекты. А второй телескоп справится с этой задачей, если взять его за город. Но мощность там, конечно, меньше. И все же я говорю себе, что хорош тот телескоп, в который чаще смотришь.