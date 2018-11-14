Фото щуки в полный рост: житель Александрова освоил фоторыбалку

Ловить рыбу маленький Паша начал еще в детстве, когда дед, заядлый рыбак, брал его с собой на озеро.

- Всегда было интересно, особенно нравилось, когда становился первый прозрачный лед. Мы ходили рядом с берегом, где было мелко и видно было растения и рыбу в воде, мне было тогда лет пять. А осознанно взял в руки удочку лет в восемь-девять, - вспоминает рыбак.

Фото из личного архива героя публикации

Позднее у Павла появились хорошие снасти, рыба клевала все чаще, но радости это приносило все меньше: жалко было вытаскивать живых рыбок из воды. Павел Коновалов уверен – рыбачить ради ужина сейчас бессмысленно, ведь снасти стоят дорого, дешевле рыбу купить в магазине, да и не из каждой реки во Владимирской области улов безопасно есть. Ему больше всего нравится постоянно перемещаться в поисках рыбы, менять места и картинки вокруг, подбирать приманки и оттачивать точность забросов в перспективные места.

- Рыбаков сейчас много, а браконьеров еще больше, но ресурсы не безграничны. Даже одна отпущенная рыба даст потомство после, а значит, лучше отпустить ее, чтобы и наши дети смогли так же отдыхать, - уверен он. Но, как и любому рыбаку, хвастаться уловом Павлу, конечно, всегда хотелось. Так и родилась идея делать фотографии.

Фото из личного архива героя публикации

Свою добычу Павел не взвешивает и не измеряет, за рекордами не гонится. Бывает, что за раз вытаскивает три окуня, бывает – пятьдесят. Порой попадаются и крупные щуки, бороться с которыми приходится минут по десять. Фотографии, которых у него скопилось несколько сотен, тоже долго не хранит: память телефона заканчивается и удаляет, показав знакомым. Другие рыбаки не понимают Павла, отпускающего рыбу.

Фото из личного архива героя публикации

- Чем дальше регион, тем чаще не понимают. Во многих дальних уголках пойманная рыба - это именно продуктовая ценность и основное питание. Но по большей части люди забирают рыбу не от голода или нужды, а чтобы показать, какой он добытчик. Большая часть моих знакомых теперь ловит по тому же принципу: поймал – отпусти. Надеюсь и другие рыбаки, попробовав это, осознают, что отпускать гораздо приятней, чем убивать рыбу!

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Во Владимирской области ищут рыбака мечты

Необычная вакансия появилась на одном из сайтов. Работодатель из Владимирской области разыскивает профессионального рыбака, который готов разъезжать по всей стране, планировать и организовывать рыбную ловлю для своего работодателя, а также хорошо разбираться в снастях и быть ответственным. Ему обещают стандартный рабочий график, правда, несколько раз за сезон будут выезды с ночевкой. А вот размер зарплаты не озвучивают – ее обещают обсудить лично с кандидатом.