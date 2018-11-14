2018-11-13T18:52:56+03:00
Общество

Фото щуки в полный рост: житель Александрова освоил фоторыбалку

«Лови рыбу и бросай ее в воду» - девиз Павла Коновалова
Ирина Мальцева
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Фото из личного архива героя публикацииФото из личного архива героя публикации
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Ловить рыбу маленький Паша начал еще в детстве, когда дед, заядлый рыбак, брал его с собой на озеро.

- Всегда было интересно, особенно нравилось, когда становился первый прозрачный лед. Мы ходили рядом с берегом, где было мелко и видно было растения и рыбу в воде, мне было тогда лет пять. А осознанно взял в руки удочку лет в восемь-девять, - вспоминает рыбак.

Фото из личного архива героя публикации

Фото из личного архива героя публикации

Позднее у Павла появились хорошие снасти, рыба клевала все чаще, но радости это приносило все меньше: жалко было вытаскивать живых рыбок из воды. Павел Коновалов уверен – рыбачить ради ужина сейчас бессмысленно, ведь снасти стоят дорого, дешевле рыбу купить в магазине, да и не из каждой реки во Владимирской области улов безопасно есть. Ему больше всего нравится постоянно перемещаться в поисках рыбы, менять места и картинки вокруг, подбирать приманки и оттачивать точность забросов в перспективные места.

- Рыбаков сейчас много, а браконьеров еще больше, но ресурсы не безграничны. Даже одна отпущенная рыба даст потомство после, а значит, лучше отпустить ее, чтобы и наши дети смогли так же отдыхать, - уверен он. Но, как и любому рыбаку, хвастаться уловом Павлу, конечно, всегда хотелось. Так и родилась идея делать фотографии.

Фото из личного архива героя публикации

Фото из личного архива героя публикации

Свою добычу Павел не взвешивает и не измеряет, за рекордами не гонится. Бывает, что за раз вытаскивает три окуня, бывает – пятьдесят. Порой попадаются и крупные щуки, бороться с которыми приходится минут по десять. Фотографии, которых у него скопилось несколько сотен, тоже долго не хранит: память телефона заканчивается и удаляет, показав знакомым. Другие рыбаки не понимают Павла, отпускающего рыбу.

Фото из личного архива героя публикации

Фото из личного архива героя публикации

- Чем дальше регион, тем чаще не понимают. Во многих дальних уголках пойманная рыба - это именно продуктовая ценность и основное питание. Но по большей части люди забирают рыбу не от голода или нужды, а чтобы показать, какой он добытчик. Большая часть моих знакомых теперь ловит по тому же принципу: поймал – отпусти. Надеюсь и другие рыбаки, попробовав это, осознают, что отпускать гораздо приятней, чем убивать рыбу!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во Владимирской области ищут рыбака мечты

Необычная вакансия появилась на одном из сайтов. Работодатель из Владимирской области разыскивает профессионального рыбака, который готов разъезжать по всей стране, планировать и организовывать рыбную ловлю для своего работодателя, а также хорошо разбираться в снастях и быть ответственным. Ему обещают стандартный рабочий график, правда, несколько раз за сезон будут выезды с ночевкой. А вот размер зарплаты не озвучивают – ее обещают обсудить лично с кандидатом.

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