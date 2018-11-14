2018-11-13T18:43:46+03:00
Общество

40 процентов владимирских заправок торгует некачественным «дизелем»

С конца ноября владимирские общественники начнут проверки - будут искать поддельное топливо
Алексей СУХОВ
Поделиться:
..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В начале ноября владимирская общественная организация «Народный контроль», известная своей борьбой за качество дорог и бензина, второй раз подряд получила президентский грант. На 2 миллиона 900 тысяч рублей общественники во главе с бессменным лидером организации Алексеем Смирновым должны проверить, насколько качественно работают наши заправки. Впрочем, ответ предсказуем.

«Дизель» хуже, чем бензин

- Ситуация с бензином за все те годы, что я работаю, не улучшается, - сказал Алексей Смирнов. - Проблемы возникают постоянно. И во многом это связано с ростом цен на бензин. До тех пор пока цены будут расти, всегда будет появляться контрафактное топливо. А где контрафакт, там дистилляты, несущие огромные вред экологии.

Дистиллят газового конденсата – один из продуктов переработки природных газов. В его состав входят бензиновые и керосиновые фракции. Некоторые владельцы заправок выдают его за дизельное топливо. Что интересно, это почти законно - во Владимирской области нет запрета на продажу дистиллята.

- Самое обидное, что хоть наша организация и была первой в стране, многие регионы уже продвинулись дальше нас в деле защиты потребителей от некачественного топлива, - сетует Алексей Смирнов. - Так, в Нижегородской области уже законодательно запретили дистилляты на заправках. Хотя первоначально эту идею озвучили в нашей Общественной палате. В 2016 году с такой инициативой выступила эколог Галина Есякова. Но вопрос не решен до сих пор.

Машина, заправленная дистиллятом, выбрасывает в воздух в разы больше вредных веществ, чем та, что ездит на качественном топливе. На дизеле, под видом которого продают дистиллят, ездят многие владимирские автобусы - стоят на остановках и газуют. А мы потом этим дышим.

«Народный контроль» за последний год в ходе своих проверок четырежды натыкался на вопиющие случаи, когда на заправках торговали откровенно некачественным топливом. 10 процентов всего бензина и 40 процентов дизельного топлива в регионе некачественное. В Петушинском районе владельцу заправки, где содержание в топливе серы превышало норму в 300 раз, даже выписали штраф, первый в стране! Предприниматель «попал» на 318 тысяч рублей.

В каждом районе проверим по 5 заправок

«Народный контроль» уже в конце ноября с новыми силами начнт проверки заправок. Планируется минимум 68 проверок.

- В прошлом году изначально мы ставили себе план осмотреть 30 заправок, - сказал Алексей Смирнов. - А в итоге проверили 52 станции.

Получается по 4-5 бензоколонок на каждый район. Естественно, часть из них будет на трассах, в том числе, на Пекинке. При этом это будет не просто рейды общественников. Организация имеет вес в проверяющих организациях региона. И бумаги от «Народного контроля» потом становятся поводом для штрафов от Роспотребнадзора, Росстандарта или МЧС. Последние в этом списке вовсе не случайны. Проверять заправки будут не только на качественное топливо. Но и вообще на все.

- Будем следить за безопасностью для потребителей на всех уровнях, - сказал Аплексей Смирнов. - За экологией, пожарной безопасностью, качеством продуктов в кафешках на заправках и так далее. Штата у нас хватает. У нас есть адвокат, санитарный врач, специалисты по пожарной безопасности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Автоэксперты знают, что дистиллят вредит не только атмосфере и нашему здоровью. От него «чахнут» и автомобили.

- Некоторые операторы рынка нефтепродуктов, добавляя в дизельное топливо газовый конденсат, пытаются увеличить собственную прибыль. Конденсат имеет значительно меньшую плотность, а, следовательно, их использование позволяет увеличить объём при одинаковой массе. Вот только в результате использования дистиллята в камере сгорания двигателя происходит синтез полициклических ароматических углеводородов и смол, которые полностью не сгорают и в виде смолистых отложений оседают на стенках камеры, поршне, форсунках. Со временем вашей машине понадобится дорогостоящий ремонт.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жительница Юрьев-Польского украла телефон у своего знакомого
Владимирские спасатели просят рыбаков и детей не выходить на неокрепший лед
В Меленковском районе задержаны серийные воры
Ковровчанка Алина Симонова завоевала "серебро" на домашнем турнире по фехтованию
Заключенный пытался пронести во владимирскую колонию строгого режима телефон «в естественной полости тела»
Во Владимир приедут Bomfunk MС`s и «Отпетые мошенники»
В Собинке открылась выставка рождественских открыток
Президент Владимир Путин отметил заслуги владимирских педагогов
Во Владимирской области уменьшилось число людей, болеющих простудой
Владимирский театр кукол в декабре покажет "Сказку о рыбаке и рыбке"
Во Владимире пройдет фестиваль классической музыки
Владимирцев приглашают на презентацию новой книги Марка Фурмана
28 врачей повысили квалификацию на базе владимирской кафедры дополнительного профессионального образования РНИМУ имени Пирогова
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
В отставку ушла первый заместитель губернатора Владимирской области Лидия Смолина
В Гусь-Хрустальном больницу заставили вернуть пенсионерке деньги, потраченные на лекарства
По соглашению сторон с поста ушел директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области Глеб Серегин