40 процентов владимирских заправок торгует некачественным «дизелем»

В начале ноября владимирская общественная организация «Народный контроль», известная своей борьбой за качество дорог и бензина, второй раз подряд получила президентский грант. На 2 миллиона 900 тысяч рублей общественники во главе с бессменным лидером организации Алексеем Смирновым должны проверить, насколько качественно работают наши заправки. Впрочем, ответ предсказуем.

«Дизель» хуже, чем бензин

- Ситуация с бензином за все те годы, что я работаю, не улучшается, - сказал Алексей Смирнов. - Проблемы возникают постоянно. И во многом это связано с ростом цен на бензин. До тех пор пока цены будут расти, всегда будет появляться контрафактное топливо. А где контрафакт, там дистилляты, несущие огромные вред экологии.

Дистиллят газового конденсата – один из продуктов переработки природных газов. В его состав входят бензиновые и керосиновые фракции. Некоторые владельцы заправок выдают его за дизельное топливо. Что интересно, это почти законно - во Владимирской области нет запрета на продажу дистиллята.

- Самое обидное, что хоть наша организация и была первой в стране, многие регионы уже продвинулись дальше нас в деле защиты потребителей от некачественного топлива, - сетует Алексей Смирнов. - Так, в Нижегородской области уже законодательно запретили дистилляты на заправках. Хотя первоначально эту идею озвучили в нашей Общественной палате. В 2016 году с такой инициативой выступила эколог Галина Есякова. Но вопрос не решен до сих пор.

Машина, заправленная дистиллятом, выбрасывает в воздух в разы больше вредных веществ, чем та, что ездит на качественном топливе. На дизеле, под видом которого продают дистиллят, ездят многие владимирские автобусы - стоят на остановках и газуют. А мы потом этим дышим.

«Народный контроль» за последний год в ходе своих проверок четырежды натыкался на вопиющие случаи, когда на заправках торговали откровенно некачественным топливом. 10 процентов всего бензина и 40 процентов дизельного топлива в регионе некачественное. В Петушинском районе владельцу заправки, где содержание в топливе серы превышало норму в 300 раз, даже выписали штраф, первый в стране! Предприниматель «попал» на 318 тысяч рублей.

В каждом районе проверим по 5 заправок

«Народный контроль» уже в конце ноября с новыми силами начнт проверки заправок. Планируется минимум 68 проверок.

- В прошлом году изначально мы ставили себе план осмотреть 30 заправок, - сказал Алексей Смирнов. - А в итоге проверили 52 станции.

Получается по 4-5 бензоколонок на каждый район. Естественно, часть из них будет на трассах, в том числе, на Пекинке. При этом это будет не просто рейды общественников. Организация имеет вес в проверяющих организациях региона. И бумаги от «Народного контроля» потом становятся поводом для штрафов от Роспотребнадзора, Росстандарта или МЧС. Последние в этом списке вовсе не случайны. Проверять заправки будут не только на качественное топливо. Но и вообще на все.

- Будем следить за безопасностью для потребителей на всех уровнях, - сказал Аплексей Смирнов. - За экологией, пожарной безопасностью, качеством продуктов в кафешках на заправках и так далее. Штата у нас хватает. У нас есть адвокат, санитарный врач, специалисты по пожарной безопасности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Автоэксперты знают, что дистиллят вредит не только атмосфере и нашему здоровью. От него «чахнут» и автомобили.

- Некоторые операторы рынка нефтепродуктов, добавляя в дизельное топливо газовый конденсат, пытаются увеличить собственную прибыль. Конденсат имеет значительно меньшую плотность, а, следовательно, их использование позволяет увеличить объём при одинаковой массе. Вот только в результате использования дистиллята в камере сгорания двигателя происходит синтез полициклических ароматических углеводородов и смол, которые полностью не сгорают и в виде смолистых отложений оседают на стенках камеры, поршне, форсунках. Со временем вашей машине понадобится дорогостоящий ремонт.