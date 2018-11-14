Смена кадров: кто ушел в отставку при новом губернаторе

Начало ноября в политической сфере Владимирской области было отмечено чередой отставок в руководстве областной администрации. 9 ноября свой пост покинул один из самых ярких вице-губернаторов «команды Орловой» Михаил Колков, отвечавший за социальную политику. 12 ноября в отставку ушел заместитель губернатора по информационному обществу Сергей Невзоров. 13 ноября - сразу две отставки с важнейших постов: освобожден от занимаемой должности директор департамента ЖКХ Глеб Серегин и по собственной инициативе уволилась заместитель губернатора по развитию ЖКХ, энергетики и инфрастуруктуры Лидия Смолина.

Всего за полтора месяца, прошедших с победы на выборах 23 сентября губернатора Владимира Сипягина, в областной администрации уволилось по разным причинам 10 сотрудников, занимавших высокие должности. Это даже более активная смена команды, чем та, которая происходила пять лет назад, когда пост губернатора заняла Светлана Орлова. Впрочем, Орлова сначала полгода была исполняющей обязанности губернатора, и лишь потом выиграла выборы, так что вхождение ее во власть было более постепенным.

Итак, кто же покинул областную администрацию этой осенью?

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КСТАТИ

2 ноября покинул свой пост директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев. Хотя к структуре областной администрации эта должность никакого отношения не имеет, и вообще музей находится в федеральном подчинении, Игорь Конышев, чья деятельность вызывала немало возмущения у жителей области (для борьбы с ним было даже создано специальное «Общество друзей музея») пришел в регион в 2016 году и многими воспринимался как человек, пользующийся поддержкой губернатора Светланы Орловой.