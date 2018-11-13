В «доме с привидениями» проверят: появляются ли призраки из-за радиации?

«Домом с привидениями во Владимире называют здание на улице Большая Московская, 24, где сейчас располагается Центр пропаганды изобразительного искусства. По легенде, в конце 18 века он был построен для семьи губернатора, но молодая жена губернатора вскоре умерла (возможно, даже не своей смертью), и по комнатам здания, имеющего довольно путаную планировку, стал бродить призрак молодой женщины. Это, естественно, никому не понравилось, губернаторская семья довольно быстро съехала, а привидение осталось. И с тех пор о дом ходят многочисленные слухи про привидения, а работники опасаются задерживаться там допоздна.

А точно ли это легенды? Откуда «дом с привидениями» получил свое прозвище и какие странные и мистические истории с ним происходили? Об этом сегодня, 13 ноября, всем желающим расскажет Павел Шебанков, заведующий передвижной выставкой музея Центра пропаганды ИЗО, на ток-шоу «Вечер научных страшилок». Это научно-популярное ток-шоу, которое регулярно проводит во Владимире Информационный центр по атомной энергии.

Как известно из Булгакова, любой «сеанс черной магии» должен сопровождаться ее разоблачением. Вот и «Вечер научных страшилок» будет посвящен рассказу о всяких интересных наблюдениях и историях, которые наука опровергает. Кроме историй о привидениях, вас ждет захватывающий рассказ о... конце света! Роман Евстифеев, доктор политических наук, раскроет тему «Страхи современного общества: «конец света» по-научному».

И, наконец, специальным гостем Вечера станет Александр Колдобский, кандидат физико-математических наук, доцент НИЯУ МИФИ. Он объяснит, стоит ли бояться радиации, и развенчает самые распространённые мифы о ней. В конце вечера зрители шоу проверят уровень радиоактивности Ценра пропаганды ИЗО с помощью дозиметров.

КОНКРЕТНО

Начало «Вечера научных страшилок» в 18.00. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте ИЦАЭ myatom.timepad.ru. Адрес: ул. Большая Московская, 24.