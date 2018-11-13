Владимирцы за час разобрали подброшенных щенков

Маленьких щенков обнаружили вечером 11 ноября в электричке Владимир-Петушки. По словам очевидцев, щенков подкинула в вагон женщина, зашедшая в районе станции Костерево. Она просто оставила коробку с пищащими комочками под одним из сидений и исчезла. Проводники, которых позвали пассажиры, обнаружившие сюрприз, заботиться о малышах отказались.

- Они сказали: «Сейчас приедем во Владимир и на станции выкинем их», - рассказывает зоозащитница и волонтер приюта для бездомных животных «Последний шанс» Анастасия Евдокимова. – Щенки совсем еще малыши, они только на фото выглядят большими. Им около месяца, у них даже глазки еще не до конца открылись.

У девушки было меньше часа, чтобы найти брошенным питомцам хотя бы временный приют за плату, ведь выжить на улице у мохнатых карапузов шансов не было. Сфотографировать щенков и написать пост в соцсети пришлось еще в электричке, и владимирцы, готовые помочь, нашлись. Их даже не отпугнуло, что такие малыши требуют особого ухода, ведь в этом возрасте мать еще кормит их молоком. На первые сутки всех малышей забрала одна из горожанок, но сейчас для них активно ищут передержку или новый дом. Сейчас без крыши над головой остались два малыша, но девушка уверена, что сможет их устроить. Впрочем, как говорят волонтеры, в последнее время количество подкинутых щенков и кошек только растет, в приют каждый день обращаются люди с просьбой принять животное, а вот забирают их нечасто.

- Единицы обретают дома, иногда в месяц не забирают ни одного животного. Конечно, щенкам мы тоже будем искать заботливых хозяев, надеемся, что люди, готовые их взять и любить, найдутся, - говорит волонтер.

Если вы готовы принять в свою семью маленький пушистый комок, который станет вашим другом – позвоните Анастасии по телефону 8 (906) 610-33-97.