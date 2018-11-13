Владимирцы воюют за места на парковках, поджигая чужие машины

В соцсетях владимирские автомобилисты все чаще выставляют фото своих машин с царапинами и разбитыми стеклами, а то и обгоревшие остовы. Причина таких хулиганств - дележка парковочных мест между соседями. Сначала они подкладывают записочки под дворник со словами: «не ставьте сюда машину, я щебенку клал за свой счет», а потом переходят к решительным мерам: и камни кидают в стекла, и шины режут, и даже поджигают. По данным владимирского УМЧС, с октября во Владимирской области сгорело 17 автомобилей, пять случаев уже официально рассматриваются как поджог. Сколько поцарапали и побили, подсчитать сложнее. В страховых компаниях говорят, что обращения по поводу изуродованных машин редки, хотя КАСКО такие повреждения покрывает. Но ведь не у каждого есть КАСКО!

- Мы въехали в новый многоквартирный дом. Сразу заметили, что во дворе мало места, куда можно поставить свою машину. Парковали там, где было свободно, но к нам постоянно выходили соседи и говорили, что это место занято, ищите другое. Хотя мы также жильцы этого дома. После того, как нам дважды прокололи колеса, мы уже ставили машину в другой двор, где соседи понимали, что все места общие, - рассказала владимирка Ольга.

Хулиганов ловят, но редко. Например, 7 ноября в Александровском районе завершили расследование уголовного дела за поджог машины. Сумма ущерба превысила 160 тысяч рублей. Еще две иномарки загорелись недавно и в самом Александрове, правда, пока неясно, действительно ли их подожгли. Но местные жители в соцсетях уверяют: заняли чье-то место.

Некоторые автовладельцы решают все мирно, но это тоже редкость.

- Мы с соседями все решили без палок в колеса, в прямом смысле этого выражения, - рассказал житель улицы Балакирева Евгений Александрович. - У нас перед домом была стихийная стоянка, машины ставили все подряд. Мы решили с соседями организовать там парковку. Все померили, посчитали, сколько владельцев машин в нашем доме. Потом распланировали, где и чей автомобиль будет стоять. Все оформили официально через управляющую компанию. Удовольствие недешевое - с каждого автовладельца собрали около 15 тысяч, но в сумму вошли еще работы по сооружению стоянки. Теперь каждый знает свое место, да и посторонние больше к нам во двор не ездят.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Парковочное место каждый может себе оформить юридически, чтобы в следующий раз не делить его. Но сначала нужно согласовать все с жителями дома. Если они будут «за», чтобы место на парковке было вашим, то смело можно идти в кадастровую палату. Конечно, вы заплатите госпошлину, а потом — раз в год налоги за свой небольшой участок, - сказал юрист Алексей Монахов.

Зато так вы будете уверены, что ваша машина стоит на законном месте. Этот вариант можно считать бюджетным, ведь гараж обходится в гораздо большую сумму. Также, чтобы обезопасить свою машину, стоит позаботиться о камерах видеонаблюдения во дворах. А лучший вариант - отгонять автомобиль на охраняемую парковку.