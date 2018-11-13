Первые в чемпионате России, но без денег

Волейбольный клуб «Владимир» с триумфом завершил четвертый тур чемпионата России в высшей лиге «Б». Наши спортсмены сумели подняться на первую строчку турнирной таблицы Зоны запад. Владимирские волейболисты брали верх над соперниками во всех партиях. Со своим главным соперником — командой из Южно-Сахалинска, которая отстает от владимирской на один мяч, наша команда встретится в пятом туре турнира, 17 ноября.

Несмотря на это, особой радости от лидерства спортсмены не испытывают. Дело в том, что почти все они — официально уволены и оставшиеся два месяца года, возможно, останутся без зарплат.

Играют на энтузиазме

Финансирования, которое клубу выделила администрация города Владимира, не хватило. На год спортсменам на все про все выделили в общей сумме 6,75 миллионов рублей. Из них два миллиона выделяли дополнительно, в августе этого года. Общая сумма — чуть больше половины от той, что нужна на выплату организационных сборов, проведение соревнований и выплаты заработных плат спортсменам. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель волейбольного клуба «Владимир» Андрей Булгаков.

- Наше участие в следующих турах чемпионата под вопросом, - рассказал Андрей Булгаков. - Средства, которые нам выделила администрация города Владимира в этом году, почти закончились. Например, из двух миллионов, которые нам выделили дополнительно, зарплату получали только 6 человек из 12, которые играют в команде. Сейчас средства остались только на участие команды в соревнованиях, но не на выплату минимальной зарплаты спортсменам в 15-20 тысяч рублей. Остальные фактически находятся на внебюджете, то есть существовали на спонсорские средства. Сейчас они есть, а завтра их нет. Всего же нам хватило бы 10 миллионов.

Владимирцы обсудят, сколько дать на волейбол

Как сообщили в администрации города Владимира, в этом году все средства бюджета уже распределены, и дополнительно выделить что-то волейбольному клубу вряд ли получится. А бюджет на будущий год мэрия будет формировать публично - слушания состоятся 23 ноября в 15.00 на Горького, 36. Высказать свое мнение может каждый владимирец, в том числе повлиять на то, сколько выделят средств и будет ли существовать волейбольный клуб «Владимир».

Спортсмены верят в положительный исход.

- Мы очень надеемся, что все-таки ситуация наладится, - сообщил Андрей Булгаков. - Долгов перед игроками у нас нет, аванс за ноябрь спортсмены тоже получат. Так как денег на выплату зарплаты в ноябре-декабре у нас нет, мы были вынуждены почти всех игроков уволить. Очень надеемся, что поможет новый губернатор. Подготовка спортсменов дает надежду, что мы сумеем стать первыми и пробиться в лигу «А», то есть на лигу выше. Наши волейболисты находятся в очень хорошей форме. Но с каждым годом нам выделяют все меньше и меньше средств. Если раньше выделяли необходимые 10 миллионов, то на будущий год депутаты, насколько мне известно, зарезервировали нам 3 миллиона 700 тысяч, но пока не прошли слушания по городскому бюджету, точной цифры по финансированию мы не знаем.