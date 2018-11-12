Зачем есть мясо, когда есть картошка: во Владимирской области собрали рекордный урожай "второго хлеба"

Давайте будем честными, Владимирская область никогда не была сельскохозяйственным регионом. Ожидать краснодарских урожаев или брянских котлет на кости от нашей древней, но скудной земли не стоит. Сельское хозяйство области из года в год изрядно потряхивает: то засуха, то дожди, то африканская чума свиней, выкосившая почти все поголовье "пятачков". Но в этом году владимирские аграрии на коне. А все благодаря картошке.

По данным Владимирстата, урожайность "второго хлеба" по сравнению с прошлым годом увеличилась почти на треть. Причем, свои склады до верху набили и профессиональные фермеры, и частники на своих шести сотках. Но собрать урожай - полдела, его еще надо хранить всю зиму. А до трети урожая мы традиционно теряем при хранении. Так что, будем надеяться, что аграрии будут бережно относиться к подарку природы. Тем более что, судя по результатам этого года, нам, видимо, придется перейти на вегетарианскую диету.

Дело в том, что производство мяса за 9 месяцев уходящего года снизилось сразу на 14%. Всему виной африканская чума свиней, из-за которой было уничтожено 63% поголовья. Власти активно призывают фермеров переходить на производство других видов мяса. Аграрии откликнулись. Вариант с козами и овцами здесь выглядит предпочтительнее - меньше затрат, результат быстрее. В статистике это отразилось в увеличении данного поголовья на 8 процентов. Возиться с коровами - дело муторное, но их поголовье тоже выросло — на 2,3%. В целом поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,5%.

С птицей тоже неважно. Поголовье кур и индеек во Владимирской области сократилось на 3,4%. Неважно дело обстоит и в соседних регионах. Тем не менее, производство яиц увеличилось на 13%. У наших соседей из Ивановской и Костромской области тоже не все в порядке. Лишь у Ярославской области показатели растут по всем фронтам. В общем, всех задавил ярославский бройлер.

А вот с традиционно развитой молочной промышленностью во Владимирской области как всегда все хорошо. За год выпуск молока удалось увеличить на 4%.

КСТАТИ

Для наглядности приводим статистику от Владимирстата по индексу промышленного потенциала сельского хозяйства за последние восемь лет. Самым провальным был 2010 год.

Год Индекс промышленного производства

2010 80%

2011 130%

2012 111%

2013 94%

2014 104,4%

2015 102,2%

2016 95,7%

2017 93,2%

2018 (9 месяцев) 100,9%