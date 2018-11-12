Камешковцы спасают кота с отрубленной лапой

Спасение пушистого черно-белого кота началось три недели назад, когда подросток заметила на улице несчастное животное с отрубленной лапой и торчащей костью. Девочка принесла питомца домой, накормила, но оставить его у себя ей не разрешили. В отчаянье она написала пост в местную группу зоозащитников, разместила фотографии страдальца.

- Я написала девочке почти сразу, но оказалось, что кота она покормила и уже выпустила, потому что дома оставить не разрешили, а раньше меня никто не откликнулся, - рассказывает местный зоозащитник Екатерина Лукьянова. - Я написала пост о поиске кота, оставила свой номер телефона, с просьбой срочно позвонить, если его кто-то увидит, но прошло почти три недели, звонков не было, и я решила, что кота уже нет в живых.

Когда девушка мысленно попрощалась с котом, ей позвонили. Оказалось, одна из горожанок только что нашла бездомного питомца и накормила его. Екатерина, приехавшая забирать кота, была потрясена, когда увидела его лежащим под открытым небом на груде тряпок.

- Наш страдалец спал, свернувшись калачиком, он был в плачевном состоянии: кость торчит, весь грязный и в колтунах. Еще его очень беспокоит ухо, все черное внутри, течет гной. Все осложнилось тем, что место на передержке, которое я берегла для кота, уже занято. Но не оставлять же его на улице, мы забрали его, - говорит Екатерина.

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Кто именно изувечил Балу (именно так назвали кота зоозащитники), так и осталось неизвестным, обращаться в полицию и пробовать искать виновных волонтеры не стали. Да и вряд ли бы это помогло. Сейчас кот устроен на передержку, но это ненадолго – сейчас за ним присматривает местная жительница, которая пока в отпуске, но после операции, назначенной на 10 ноября, приютить кота некому.

Зооволонтеры говорят, что работа ветеринарам предстоит большая: нужно залечить лапку и сформировать культю, пролечить ухо, хорошо кормить кота, который обещает превратиться в настоящего красавца.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите принять участие в судьбе Балу и помочь ему справиться с бедой – позвоните куратору Екатерине по телефону 8(980)752-21-27.