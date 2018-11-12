Владимирские школы: самбо, банковские карты и стратификация

Губернатор Владимир Сипягин предложил ввести в школах этнокультурные уроки, которые помогут наладить межэтнические связи. Новый предмет может появиться у владимирских школьников в следующем учебном году. А какие еще нововведения уже затронули владимирские школы?

Правильно ронять и падать

За уроки самбо для учеников средних классов активно ратовала экс-губернатор Светлана Орлова. В принципе, на третьем уроке физкультуры, предусмотренном в среднем звене, можно заниматься хоть балетом, хоть плаванием, но ряд владимирских школ предпочли ввести именно самбо. Занимаются там и мальчики, и девочки, но, как уверяют педагоги, уроки в школах отличаются от занятий профессиональных самбистов. В первую очередь детей учат правильно падать и группироваться. Специально для уроков самбо в школы приняли на работу профессиональных тренеров или отправили своих учителей физкультуры на специальные курсы. Пока самбо преподают только в шести гимназиях и школах города – №№3, 23, 35, 33 и 73, а также в недавно построенной средней школе №49. Но в перспективе внедрить этот урок могут во всех.

Робот на уроке

Еще одно нововведение, появившееся в этом году – робототехнические лаборатории, каждая из которых стоит больше двухсот тысяч рублей. В школах, где появились такие площадки, ребят будут учить робототехнике под кураторством детского технопарка «Кванториум». Во Владимире такие лаборатории появилась в средней школе №41 и во Дворце детского (юношеского) творчества, а всего по области их появилось двенадцать.

Профориентация для шестиклашек

Лингвистическая гимназия № 23 в этом году первой в области ввела стратификацию – дифференцированную систему обучения, который, как уверяет руководство, поможет каждому ученику определиться с делом жизни и развить свои таланты. Стратовая технология предполагает, что класс делится на группы с учетом интересов и склонностей ребенка. Страт предусмотрено только две – высокая и повышенная, контрольные тоже предполагают разного уровня. Предпрофильная подготовка стартует со средней школы и пока только по трем предметам - русскому языку, математике и английскому языку. В рамках одного класса учеников поделят на группы с разным уровнем, а по итогам семестра школьник при желании группу может сменить, перейдя, например, на более высокий уровень или, наоборот, снизив нагрузку. А вот по другим предметам такое разделение пока ввести не получается – не хватает учителей, например, в школе работает по одному учителю физики и химии.

Медкабинеты - обновить

Оснастить новым оборудование школьные медкабинеты тоже должны в этом году в связи с предусмотренной законом процедурой лицензирования. В обновленных кабинетах обязательно должны быть желудочные зонды, устройства для реанимации и даже плантографы для определения плоскостопия.

В школу – по карте

В школах также ввели кампусные карты, выпущенные разными банками и ставшие одновременно и электронным пропуском, и кошельком. Входя в школу, ученик прикладывает ее к турникету, а на мониторе у охраны появляется вся информация об ученике. Тоже самое нужно сделать, чтобы выйти из школы. Этой же картой ребенок расплачивается и за обеды в столовой. Считается, что такая система помогает обеспечить безопасность ребенка, а родителям – лучше контролировать, что он ест в школьном буфете. Пилотный проект опробовали на гимназии №23, а в этом году должен охватить все школы. Но не факт, что все ввели.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Второй смены не будет

Сейчас во Владимире 13% школьников учатся во вторую смену – это 4 341 человек из 36 000 городских учеников. Сейчас вторая смена есть в шестнадцати владимирских школах, управление образования старается ликвидировать уже сейчас вторые смены за счет строительства и новых школ, и пристроек к старым, вступать в федеральные программы, чтобы получить необходимые для строительства средства. Окончательно ликвидировать вторую смену планируют в ближайшие четыре года.