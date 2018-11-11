Куклотворчество и мишкоделание – рецепты счастья от владимирского мастера кукол Юлии Акимовой

В будние дни 37-летняя жительница Владимира Юлия Акимова снимает мерки с мотоциклов, автокресел и даже… снегоходов. Юлия работает в автомобильном ателье закройщиком-конструктором. После того, как она заканчивает свою часть работы, швеи, используя раскроенную Юлей ткань, шьют чехлы и обтяжки. Главное, говорит конструктор, чтобы было функционально и обязательно красиво.

Пришел с работы и за куклу

- Благодаря своей профессии я научилась строить выкройки на все. Это помогает мне в куклотворчестве и мишкоделании, создаю кукол и мишек-тедди, - поделилась с нами Юлия.

Да-да, после работы и в выходные Юля забывает про технические автопараметры и погружается в мир кукольной миниатюры. Последние пять лет профессиональный конструктор-закройщик является мастером по изготовлению авторских кукол.

- Я всегда занималась разными видами рукоделия: шила, вязала, мастерила. Однажды зашла в салон авторской куклы «Шахматная королева», сейчас, к сожалению, его уже нет. Я будто попала в какую то сказку. Маленькие человечки с абсолютно живым взглядом, волшебные персонажи, чудесные мишки. Все эти сказочные существа авторства потрясающего кукольника Татьяны Рюминой так меня поразили, что я захотела создать своего маленького "живого" человечка, свою куклу. Так началось мое погружение в этот удивительный мир, - рассказала Юля.

Чудеса из ткани и пластика

Сначала куклотворчество было просто хобби. Юле не хватало знаний и навыков. Начинающий мастер штудировала информацию в интернете, ходила на мастер-классы и потихоньку начала осваивать азы творчества.

Своих прекрасных будуарных и статичных кукол Юля делает из самозатвердевающих и запекаемых пластиков, тело набивное, ткани и фурнитуру для наряда подбирает индивидуально к каждой работе.

- Стараюсь использовать натуральные ткани: шелк, батист, хлопок, шерсть. Декорирую вышивкой, бисером, кружевом. Мишек могу шить практически из любой ткани, будь то мех-тедди или обычный тонкий джинс. Иногда попадет в руки отрез необычной фактуры, и сразу в голове рождается образ мишки. А идея куклы почти всегда, как удар молнии, ощущение, что тебя осеняет. Образ может быть навеян любым прохожим на улице, персонажем из сказки или даже природой, как, например, моя работа «Вишня». Природное сочетание зеленой листвы и яркой ягодки переросло в идею создать эту куклу.

Лица своих кукол мастер расписывает сама, ведь именно живой взгляд делает работу такой притягательной. Случается, что придуманный образ получается настолько характерным, что буквально требует другого наряда.

- Я люблю такие моменты, это залог почти всегда необычного и крайне любопытного результата. Вообще на создание куклы уходит достаточно много времени. Но, к сожалению, я не могу сказать, сколько именно, потому что моя основная работа пока меня не отпускает, и занимаюсь я любимым делом только в свободное время. А еще семья требует внимания. Так как я уделяю пристальное внимание каждой детали, то на поиск нужного материала или цвета ткани порой уходит больше времени, чем на создание самой куклы, - говорит Юля.

Юля любит каждую свою работу, для нее они – источник волшебства и счастья. «Каждый может творить чудеса, главное прислушаться к тому, что внутри», - считает кукольница.