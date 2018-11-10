Женщины из Владимира ради спасения лошади поехали в Москву

31 октября у статного и сильного коня по имени Крокет во время прогулки стали подворачиваться ноги, через какое-то время лошадь не могла уже подняться. Крокет — не просто конь, он был активным участником программы иппотерапии владимирского центра развития речи.

Хозяйка Марина Кряжева экстренно перевезла своего любимца в Москву, где его прооперировали — появился шанс на выздоровление. Но из-за нехватки средств Марине вновь пришлось вернуться с Крокетом на Содышку — там находится конюшня. Она и еще две девушки все это время пытались выходить лошадь. Но 9 ноября жеребцу стало еще хуже. Он умер.

Еще утром 9 ноября мы связывались с хозяйкой Мариной, в ее голосе на другом конце провода чувствовались тревога и страх, но и надежда.

- Он всегда был таким радостным, ласковым. Мы были вместе 23 года, но, несмотря на его возраст, Крокет был на удивление сильным. Это и сказали врачи в Москве. Операция прошла успешно. Но лечение в столичной клинике нам было не по карману, поэтому его и перевезли обратно, - говорила Марина Кряжева.

Во Владимире, к большому сожалению, не оказалось подходящей клиники, которая занялась бы восстановлением крупной лошади. Женщины ежедневно проводили реабилитационные процедуры, объезжали аптеки Владимира и скупали лекарства в большом количестве. Деньги давали также неравнодушные люди. Женщины благодарят их за то, что смогли продлить жизнь коня хотя бы на несколько дней.

- Мы оказались бессильны. Он умер, - написала вечером 9 ноября Ольга Сиротенко, которая училась на Крокете верховой езде и последние дни активно помогала Марине. - Для Марины это большая потеря.

Сейчас хозяйке нужны рабочие руки, чтобы помочь утеплить конюшню к зиме — как бы другие лошади не заболели. Если вы хотите помочь небольшой суммой или готовы приехать на Содышку, чтобы помочь своими руками, звоните Марине по номеру 8-903-648-35-53.