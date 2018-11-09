Судогодские пожарные спасли человека, травившего тараканов дымом тлеющих шишек

Вечером 8 ноября в доме №4 по улице Коммунистической города Судогды в очередной раз загорелась одна из квартир на четвертом этаже. Пожарные уже несколько раз выезжали по этому адресу: хозяин квартиры имел привычку жечь дома палки и шишки, чтобы их чадом травить тараканов.

Причина вчерашнего пожара была более прозаична. Хозяин квартиры имел неосторожность заснуть с непотушенной сигаретой. Тлеющий табак попал на вещи, пошел дым. Мужчина успел проснуться и даже попытался потушить огонь, но нечаянно уронил на пол керосиновую лампу. Естественно, огонь разгорелся с еще большей силой. От едкого дыма мужчина пытался спастись у входной двери, но в коридоре ему стало плохо, и он упал на пол. В это время взволнованные соседи, почувствовавшие запах гари, позвонили в дежурную службу МЧС.

Спасатели по привычному маршруту доехали до пожара за три минуты. 30 жителей подъезда они вывели на улицу. А дверь хорошо знакомой квартиры бригаде начальника караула Сергея Сюхины, командира отделения Андрея Шишкова и пожарного Андрея Селезнева пришлось вскрывать специальным инструментом. Войдя в дом, они увидели хозяина квартиры. Мужчина был в сознании, пожарные вывели его на улицу и передали медикам. Жизнь безответственного владельца квартиры удалось спасти. А вот все вещи в комнате сгорели. И запах гари, столь нелюбимый тараканами, не выветрится еще очень долго.

Пожар был полностью ликвидирован за полчаса. Его площадь составила шесть квадратных метров - метраж стандартной комнаты в хрущевке.