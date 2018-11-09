Жители улицы Балакирева совсем остались без автобусов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-08T16:22:18+03:00

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У обитателей улиц Балакирева, Лакина, Даргомыжского, Сурикова, Стасова и Бородина остался один вид общественного транспорта - троллейбус «десятка». После того, как автобус 31 маршрута отменили, а 18 перенесли с улицы Балакирева на Чайковского. Владимирцы говорят, что им приходится подолгу ждать троллейбусов, а добираться до многих районов города стало проблематично – приходится делать пересадку.

- Чем мы хуже жителей других улиц, что теперь туда ходят автобусы, а к нам нет?! Мне приходится возить детей в садик каждый день, несколько раз в неделю – в ДДюТ на кружки. Я уже не говорю, что иногда нужно съездить к врачу, в гости, да просто за продуктами. Каждый день мы еле дожидаемся троллейбуса, а в морозы это вообще станет испытанием! - возмущается жительница района Вероника Ильина. - Более того, с нашей остановки мы не можем попасть ни в Доброе, ни в центр, только с пересадкой. Можно еще идти пешком на остановку «Черемушки», но дорога идет через гаражи. В темное время суток там просто страшно. Да и в непогоду или когда спешишь это не вариант.

Горожане планируют собрать подписи и добиться возвращения автобусов, а пока обращаются на «горячую» линию по транспорту, организованную городской администрацией. В мэрии признают, что жалобы к ним поступают, но объясняют, что изменить маршруты пока нет возможности.

- Менять маршруты общественного транспорта бесконечно невозможно. После того, как был проведен конкурс и определен новый перевозчик, мы собирали и депутатов горсовета, и представителей общественной палаты и совета старейшин города, приглашали уважаемых владимирцев. Присутствовали на встрече и все желающие из различных микрорайонов, в том числе из Лесного и улицы Балакирева. Мы обсудили все изменения, точечно прошлись по всем позициям. Важно понимать, что наши специалисты не с потолка берут маршруты, они учитывают множество факторов, в том числе возникающие транспортные заторы, - говорит официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - В результате было принято компромиссное решение. Движение автобуса маршрута №18 было скорректировано по просьбе самих жителей, которые хотели переместить его с улицы Балакирева на остановку «Рябинка» - узловую транспортную станцию, куда не так далеко дойти.

Чтобы помочь жителям, оставшимся без автобусов, в мэрии увеличили подвижной состав троллейбусом 10 маршрута, добавив еще две машины. Они уже вышли на линию и, как надеются чиновники, проблем с транспортом у владимирцев больше не будет. Впрочем, если это не поможет, выход есть всегда – можно направить письменное обращение в администрацию, его обязательно рассмотрят и, возможно, пойдут на встречу.