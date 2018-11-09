Под видом официальных квитанций владимирцам предлагают взять в рассрочку пластиковые окна

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-08T16:19:18+03:00

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Жители областного центра все чаще становятся мишенью для мошенников. То и дело на телефоны владимирцев поступают звонки с предложением бесплатных услуг и беспрецедентных акций, в квартиры звонят люди, представляющие сотрудниками коммунальных служб, пенсионного фонда. В общем, способов обмануть доверчивого владимирца у них — не сосчитать. В какой-то степени этот список можно дополнить псевдоизвещениями от управляющей компании.

«Это просто своеобразное предложение»

- На нашем подоконнике около почтовых ящиков я нашла вот такую бумажку, похожую на официальное извещение от нашей управляющей компании, вверху справа — штрихкод, внизу — печать, телефон, - рассказала жительница одного из домов по улице Крайнова, пенсионерка Татьяна Васильевна. - В бумаге сообщалось, что в подъезде ведется коллективная замена входных и межкомнатных дверей, окон и балконов. И нам, как жильцам, предлагали по скидке или даже в рассрочку произвести эту замену. Прочитала, подумала, что это нужно сделать всем и обязательно. Также подумала и моя соседка, которая ко мне пришла вечером. Но разве окна в моей квартире должна менять не я, а управляющая компания?

Телефоны, указанные в псевдоизвещении, работают и отвечают после первого гудка. Как уточнила девушка на другом конце провода, раскладывает извещения по подъездам московская фирма, которая заключила договор с несколькими владимирскими конторами по замене и установке окон, балконов и дверей, но коллективной и тем более обязательной установка не является.

- Просто мы предлагаем делать это дешевле, чем по рыночным ценам города. А эти бумажки — просто своеобразный вид предложения, - сказала девушка.

Формально не придерешься, однако сделана реклама на грани фола и рассчитана на стариков и просто рассеянных людей, которые не будут вчитываться.

В вашей квартире решаете вы

В жилищной инспекции региона уточнили, что любые подобные бумаги стоит воспринимать с осторожностью. И лучше лишний раз позвонить в свою управляющую компанию.

- Ни одно ТСЖ или управляющая компания не может обязывать жильца что-то заменять или ремонтировать в квартире, - уточнил «Комсомолке» исполняющий обязанности начальника областной жилищной инспекции Максим Норихин. - Управляющая компания имеет право проводить работы общедомового характера, но не внутри частной собственности. В такие моменты, как бы ни была квитанция похожа на официальную, стоит лишний раз набрать номер телефона старшего по дому, самой управляющей компании или же непосредственно позвонить в жилищную инспекцию. Один звонок может уберечь вас от действий коммерческих фирм, которые таким образом ищут доверчивых людей и заключают с ними договоры на установку тех же окон в рассрочку. Доказать, что услугу вам навязали или же обманули вас при заключении договора будет крайне трудно.

КУДА ЗВОНИТЬ

Уточнить по поводу сомнительных квитанций можно в Жилищной инспекции по телефону: 8(4922)32-60-13 или же непосредственно в вашей управляющей компании. Телефон можно найти на квитанции оплаты услуг ЖКХ.