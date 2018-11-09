В Добром владимирцы обнаружили виноградную свалку

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-08T16:17:38+03:00

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Гниющий виноград, разбросанные прямо поверх деревянных ящиков и ценников, обнаружили владимирцы около садов «Ритм» во Фрунзенском районе (рядом с дорогой на Суздаль). По словам местных жителей, свалка на этом месте стала почти традиционной, но виноград, да еще в таком количестве, раньше здесь не выбрасывали. Ягоды уже начали бродить, и запах стоит соответствующий.

Рядом со стихийной свалкой растет березовая роща, где, по словам старожилов, раньше с удовольствием летом прогуливались молодые мамы и устраивали пикники, зимой катались на лыжах, а осенью собирали грибы. Но сейчас желающих отдыхать среди гор мусора нет. По словам дачников, мусор сюда выбрасывают не только несознательные жители, его часто сбрасывают с проезжающих мимо машин, в том числе и из других областей, а иногда ставшие ненужными вещи не просто выбрасывают, но и поджигают.

- Здесь свалка круглый год, кучи мусора через каждые несколько метров лежат, некоторые уже несколько лет, - говорит жительница Владимира Ольга Королева.

Кто именно выбросил виноград около березовой рощи, еще предстоит выяснить, хотя, как признают сами чиновники, дело это не простое. Представители администрации Фрунзенского района уже побывали на месте, в ближайшие дни гниющий мусор уберут за счет бюджета. Кроме того, предстоит провести очистку загрязненной земли.

- Если удастся найти виновных, то, конечно, мы возложим ответственность на них. Ориентировочно уборка этого участка обойдется в 15-16 тысяч рублей, - отметил руководитель отдела по охране окружающей администрации города Владимира Сергей Сухопаров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимирская область оказалась в конце рейтинга регионов по эффективности ликвидации нелегальных свалок. Согласно данным экспертов ОНФ, из 164 несанкционированных свалок, попавших в мониторинг, ликвидировано только 53. Аутсайдерами также стали Сахалинская, Магаданская, Челябинская, Самарская области, Республика Бурятия, Забайкальский край и Приморье.