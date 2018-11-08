Во все тяжкие: как лучший владимирский участковый борется с алкоголиками и наркоманами

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-08T11:25:47+03:00

Благодаря Илье Рыжову, который соревнуется за звание первого в России, многие встали на путь исправления

Изменить размер текста: A A

Участковый Илья Рыжов — частый гость в квартирах дебоширов, наркоманов и алкоголиков. На вопрос «не надоело ли бороться с такими потерянными людьми?» он отвечает:

- Кто им еще поможет, если не мы? Ведь они не нужны родственникам.

Заглядывает участковый к неблагополучным по нескольку раз в неделю — проверяет, не мешают ли они соседям, а в лучшем случае — не бросили ли пить. Неожиданных визитов хозяева боятся как огня, но все же двери открывают, чтобы хуже не было.

«Запах мочи и полуживой дед»

7 ноября Илья Рыжов поехал проверить три квартиры. В двух жильцы знают его в лицо, а в одну вызвали впервые: соседи написали заявление, что на лестничной площадке воняет туалетом из-за алкоголика, который в своей квартире устраивает притоны.

- Мы боимся, вдруг напьются, закурят и уснут, тогда пожара не избежать, - жаловалась соседка, когда участковый вместе с напарником и специалистами Комплексного центра соцобслуживания приехали на место. - В полуразрушенную дверь тряпки вставляю, так хоть пахнет поменьше. А на неделе не выдержала и зашла к нему. Он лежит, не может встать совсем. Вокруг бутылки, грязь, тряпье, немытая посуда — все разбросано. Я принесла моющее средство и помыла пол, хоть пару дней не так сильно пахло. Тут же они и в туалет ходят! От запаха мочи уже тошнит!

Зайдя на порог, хочется сразу бежать, куда подальше. Даже шарф, которым пытаешься закрыть лицо, здесь бесполезен. Илья Рыжов прошел в зал, где лежал полуживой дедушка, с ним рядом сидели еще двое.

- Да это вовсе не дедушка, ему только 56 лет! Он даже не на пенсии, - говорят представители соцзащиты. - У него сын есть, ходил раньше к нему, продукты приносил. Жена тоже приходила, за коммуналку платила, прибиралась.

Но сейчас, видимо, родственникам надоел проблемный алкоголик и они решили на него «плюнуть». А поесть ему нечего, друзья-алкаши приносят только водку, сам же он не встает. Соседи говорят, что раньше под дверь ему клали овощи. В коробке были и лук, и картофель. Но всей этой шайке, в которой каждый раз прибавление, не до еды. А жильцы устали с ними бороться.

- Значит так, - сказал повышенным голосом Илья Рыжов. - Ключи от квартиры забираем, чтобы всякие не шастали, связываемся с родственниками и определяем в любой стационар, где его смогут подлечить.

- Да уж мы «скорую» несколько раз вызывали, медики забрать его хотели, а он ни в какую! А без его согласия никто не имеет право его трогать, - говорят соседи.

А полуживой алкоголик лежит и молчит, его все устраивает.

- Если не связываться с родственниками, алкогольные вечеринки продолжатся, - сказал участковый. - Друзей — в отдел, ключи отдаем соседке под контроль. Скорее всего, родственники согласятся его куда-то определить.

«Ее муж дома изобьет»

Едва отойдя от запаха мочи, мы зашли в соседний дом. Коды от дверей подъездов, где живут его подопечные, участковый помнит наизусть. Дверь открыла молодая женщина с сигаретой во рту и без зуба посередине.

- Проходите, Илья Сергеевич, на кухню. У нас все хорошо.

«Все хорошо» - это пустые бутылки на столе, закуска и пепельница. В соседней комнате спят парень лет 28 и женщина в возрасте.

- Не трогайте ее! Ей некуда идти, ее муж дома изобьет! Она ночует у нас, - бежит с кухни хозяйка.

- Если еще раз соседи пожалуются — разгоню всех. А пока — поедете в отдел, - сказал участковый.

По дороге встретился хлюпенький мужчинка, даже мужчиной его назвать нельзя, говорил, что исправляется, бросает пить.

- А в карманах чего? Показывай!

- Не, ничего, руки замерзли просто.

- Ну-ка, дай-ка, - забирает небольшой пузырек участковый. - Дезинфицирующее средство для применения в ветеринарии. И вот эту отраву они все пьют! Зайду к тебе на днях, посмотрю, как исправляешься.

Следом за ним встретилась пожилая женщина, которая действительно вовремя одумалась. Раньше тоже устраивала притоны, не давала спать соседям. Поила всех, наркоманы к ней приходили. Но после частых визитов участкового она нашла работу и домой больше никого не водит. Но Илья Рыжов до сих пор заглядывает к ней в гости. Так, для профилактики.

Какая пьянка без кулаков?

Еще одна семья тоже потихоньку одумывается. Правда, пока пословица «пить - здоровью вредить» плохо доходит до сожителя хозяйки квартиры. С хозяйкой Екатериной еще живут дочь 17-ти лет и бабушка. Катя устроилась уборщицей, если в рабочий день выпьет — сразу уволят. Но ее сожителю терять нечего, он даже нигде не прописан.

- Что ж не выгонишь его? Займись бабулей, дочерью! - говорил Илья.

- Некуда ему идти, уж семь лет мне покоя не дает. Как выпьет, так сразу с кулаками лезет! Я уже пить почти бросила, могу позволить только в выходные, - отвечала Катя.

- Почаще к нам заходите, хоть вас они слушают, - тихонько говорит бабуля. - Меня-то вроде не обижают, но озоруют и ночами шумят.

- Звоните в любой момент, придем — разберемся. Но скажу, что они уже в не безвыходной ситуации.

Илья Рыжов говорит, что на своей территории, а это несколько улиц в Добром, знает всех ассоциальных: от наркоманов до любителей пошуметь на выходных, которые разбегаются при виде одних наручников. По его словам, если пришел в квартиру к подопечным, и все удалось решить хотя бы на год — это уже высший пилотаж для участкового. Значит, помог благополучным соседям, и теперь они знают, кому звонить, когда в их подъезде намечается гулянка.

Напоминаем, голосование за лучшего участкового страны проходит на сайте «Комсомольской правды» до 10 ноября. Победитель получит главный приз - внедорожник УАЗ "Патриот". Голосуйте за нашего Илью Рыжова! Он этого достоин.