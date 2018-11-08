Во Владимире не станет больше зелени, зато появится мусорный завод

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-08T10:07:34+03:00

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6 ноября во Владимире состоялись слушания по проекту внесения изменений в генплан города, продлившиеся два с половиной часа. Первые изменения в проект 2009 года впервые внесли еще в 2014 году, сейчас настала очередь новых корректировок. Как подчеркивают чиновники, ничего удивительного в этом нет, ведь план – не догма, а живой организм. Но новые изменения, подготовленные московским институтом «Гипрогор», не понравились горожанам.

Точка, точка, новый дом

Новый генплан предусматривает активную точечную застройку уже существующих микрорайонов. Активно осваивать территорию за Пекинкой пока не планируется из-за пробок, которые с началом застройки только вырастут. Включать в черту города Боголюбово и Вяткино, а также застраивать район аэропорта не будут. Возводить дома собираются около ВлГУ, на полях у парка «Дружба» и неподалеку от гипермаркета «Глобус».

Владимирцев идея точечной застройки никак не вдохновила: люди переживали из-за нехватки парковок и транспортной инфраструктуры, а также домов, стоящих бок о бок. По мнению горожан, от этого могут пострадать уже построенные здания, например, дом на улице Жуковского. Но чиновники уверены, что проблем не будет. Впрочем, в администрации заверили, что дороги к новым домам обязательно появятся, но через лесопарк «Дружба» прокладывать ее не будут.

Кстати, главный архитектор «Владимиргражданпроект» Николай Волков отметил, что ради точечной застройки из проекта убрали две школы - в микрорайоне МЖК в Добром и в строящемся районе на Содышке за Пекинкой, а такого быть, по его мнению, не должно.

Город без деревьев

Больше всего волнений вызвал вопрос озеленения Владимира. Сейчас на каждого жителя областного центра приходится три квадратных метра зелени, зато по нормативам должно быть в несколько раз больше.

Впрочем, цифры, озвученные проектировщиками, радуют: по их данным к 2037 году площадь озелененных территорий общего пользования возрастет до 688 гектаров и достигнет 17 квадратных метров на человека, а озеленение, по их словам, предусмотрено на всех районах нового строительства. Но по факту все будет не так благополучно, ведь в качестве городских зеленых зон в генплане учли пригородные леса.

Такое решение разработчики объясняют просто: в самом Владимире просто нет свободной земли для озеленения. Парковые зоны планируют организовать в районе совхоза «Вышки», вдоль реки Клязьма в центре города, в микрорайоне Коммунар, на площадке в Сунгире и в районе ТЭЦ. Последние две площадки вызвали много вопросов у собравшихся. Заведующая кафедрой архитектуры ВлГУ Елена Бирюкова заметила, что вряд ли парк в районе ТЭЦ — в сомнительном и маргинальном месте, куда непросто добраться — станет популярным местом среди владимирцев. Она предложила вместо этого не строить дома на бывших землях ВлГУ, а разбить парк.

Удивление у горожан вызвала и парковая зона на Сунгире. По мнению горожан, лучше устроить рекреационную зону около «Дружбы», совсем отказавшись от застройки полей. Но проектировщики не согласились: в плане предусмотрена дорога, связывающая центр города с ТЭЦ, а, значит, добраться туда на машине станет легко и просто. Зато напротив Белого дома изменениями в генплан предусмотрена не зеленая зона, а четыре гектара под общественно-деловую застройку.

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Набережная и мусорный завод

Изменениями предусмотрено и появления в Юго-Западном районе мусорного завода – в известной горожанам Яме, на улице Мостостроевской. Планируется, что перерабатывать там смогут двести тысяч тонн крупногабаритных и твердых отходов в год не только из Владимира, но и Суздальского с Судогодским района, а также города Радужный. Под будущий завод уже выделено около четырех гектаров, а строительство его запланировано на будущий год.

Проект полутораметровой Клязьменской набережной в районе Рабочего спуска тоже остается в генплане, но построят ее, только если выделят федеральные деньги – за свой счет строить ее город не будет. Большинство владимирцев считают, что набережная городу вообще не нужна – лучше построить новые дороги, например, продлить улицу Чапаева до улицы Сперанского. Их успокоили – эта дорога может быть построена уже в следующем году.

КОНКРЕТНО

Те, кто не попал на слушания, тоже могут высказать свое мнение. Предложения и замечания по проекту генплана управление архитектуры и строительства будет принимать в письменной форме до 30 ноября по адресу: Октябрьский проспект, д. 47, г. Владимир, 600000.

Также до 30 ноября проект представлен на экспозиции по адресу Октябрьский проспект, дом 47 (здание ЦНТИ), 5 этаж, кабинет № 528. Любой желающий может посетить экспозицию по вторникам и четвергам с 12.30 до 17.00.