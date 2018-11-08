"Точмаш" готов продать участок у "Глобуса" под жилую застройку

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-07T18:04:00+03:00

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Владимирский завод "Точмаш" выставил на продажу земельный участок с поэтичным названием "Дальние погребки" у "Глобуса", мешающий строительству очередного микрорайона за Пекинкой. Лакомый кусок городской территории уже лет десять манит областные фирмы-строители. Оставалось лишь решить вопрос со складами предприятия, которые находятся в федеральной собственности, и стоят на этой земле.

Объявление о продаже скромно висит на сайте «Авито». Начальная цена участка равняется всего 1 миллиону рублей. Но не спешите с выводами. Пока на "Точмаше" лишь проводят сбор предложений по продаже комплекса и прямо заявляют, что процедура не является продажей. То есть, на заводе посмотрят, кто сколько предлагает, и решат, что делать дальше. Предложения принимаются до 20 ноября, так что время подумать у потенциальных покупателей еще есть. Пока с предложениями о покупке в "Точмаш" никто не обращался, но весной интерес к участку проявляла одна владимирская бизнес-структура.

Кадастровая стоимость участка составляет почти 300 миллионов рублей, так что "за копейки" такой кусок владимирской земли точно никто не отдаст. Для участка под жилое строительство это еще божеская цена, после перевода из категории производственных земель в жилые она значительно возрастет. Сейчас на участке за Пекинкой стоит старая трансформаторная будка, блок кирпичных складов с административное здание. Все это после продажи пойдет снос. Площадь участка - 386,1 квадратных метра.

Вокруг участка со складами "Точмаша" в основном земли сельскохозяйственного назначения. Одни побольше и подороже, другие совсем небольшие. Примечательно, что все они — в частной собственности. То есть выкупить и перевести их в другую категорию будет проще, чем решать вопросы в федеральной собственностью. А вот один участок поблизости резко выделяется на общем фоне. Это большой кусок земли прямо у дороги, предназначенный под строительство торгового-развлекательного центра. Его кадастровая стоимость — 900 миллионов рублей, что близко к истине. Напомним, именно у "Глобуса" инвесторы задумывались построить большой гипермаркет "Леруа Мерлен". Если вспомнить историю "Ашана", то 10 лет для таких проектов - не срок.

Проект жилой застройки квартала у "Глобуса" был представлен в начале осени на традиционной выставке архитектурных проектов. Это классический район из семи разноцветных многоэтажек-башенок со спортивными площадками, детским садом и двумя торговыми центрами. Судя по всему, район будет создаваться с претензией на престижность.