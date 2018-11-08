2018-11-07T17:55:17+03:00
Общество

На дорогах Владимирской области появилось 20 новых видеокамер

Мы узнали, где они располагаются
Артем Бердник
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Многим автолюбителям уже известно, что совсем недавно «Ростелеком» установил в 14 населенных пунктах области 20 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме превышения скорости камеры теперь распознают выезд на встречную полосу, проезд на “красный”, пересечение стоп-линии и другие нарушения.

Камеры снабжены инфракрасной подсветкой и тепловизорами, что позволяет распознавать даже грязные автомобильные номера в любую непогоду. Также с помощью них теперь можно легко вычислить авто “в угоне”. Осталось только научить их самих ловить преступников.

- Мы обеспечили полную информационную и эксплуатационную совместимость новых комплексов с существующими системами УГИБДД УМВД РФ по Владимирской области, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин. - Мы проложили более четырёх километров оптики, которая объединила все камеры. Теперь единая система будет круглосуточно наблюдать за движением и по защищенному каналу передавать данные в специализированный Центр обработки данных.

Мнения представителей ГИБДД и даже автовладельцев со стажем сошлись на том, что почти у всех есть навигаторы или оборудование для обнаружения этих камер. Соответственно, нарушений будет меньше.

- Могу привести в пример Судогодское Шоссе, - рассказал независимый владимирский автоэксперт Алексей Кованов. - Раньше все вылетали оттуда, как бешеные. Сейчас же все знают, что там камера и едут в спокойном темпе, в районе 60-80 км/ч. С точки зрения пополнения казны — это, может быть, не самое лучшее решение, ведь водители теперь будут меньше нарушать правила. Зато на дорогах будет безопаснее.

КОНКРЕТНО

Места расположения камер выбирали в ГИБДД, специально подстраивая их под самые аварийные участки дороги. Ну или устанавливая там, где чаще всего нарушают. Вот полный список:

1. а/д Владимир - Ю. Польский, 1 км

2. Судогодское шоссе, поворот на ОКБ

3. г. Владимир, ул. В. Дуброва, д. 49

4. М8 “Холмогоры”, 94 км + 500 м

5. а/д Владимир — Александров, 114 км (деревня Следнево)

6. М7 “Волга”, деревня Чудиново

7. М7 “Волга”, деревня Арефино

8. а/д Владимир - Гусь Хрустальный — Тума, 43 км (деревня Бабино)

9. М7 “Волга”, 227-228 км

10. М7 “Волга”, 254-255 км (село Павловское)

11. перекресток Колокша - Кольчугино -Александров - Верхние Дворики - ул. Гагарина (Кольчугино)

12. А-108, 42-43 км (участок “Мележи”)

13. а/д Дубки-Киржач, 2-3 км (деревня Дубки)

14. а/д Касимов - Муром - Н. Новгород, 51 км (нерегулируемый перекресток)

15. Трасса Р-72 Муром - М7 “Волга”, 4-5 км (поворот на поселок фабрики им. Войкова)

16. а/д Касимов - Муром - Н. Новгород, 87-88 км (село Макаровка)

17. а/д Владимир - Муром — Арзамас, 8-9 км (поворот на деревню Вяткино)

18. М7 “Волга”, подъезд к Иваново, 24 км, поворот на поселок Суходол

19. М7 “Волга”, подъезд к Иваново, поселок Красногвардейский

20. М7 “Волга”, 131-132 км (деревня Липна).

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