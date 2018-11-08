2018-11-07T17:52:14+03:00
Общество

Из-за технического сбоя за весеннее тепло в батареях владимирцы заплатят в ноябре

350 домов в областном центре получили квитанции с требованием оплатить коммуналку за... апрель!
Алексей СУХОВ
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Особенно удивило горожан, что эти квитанции пришли сейчас. В ноябре, когда начался уже новый отопительный сезон. Об этом нам рассказали наши читатели в эфире радио «Комсомольская правда» (104,3 FM).

Суммы у всех разные. У кого-то долг составляет около 500 рублей, у кого-то — более 800. Учитывая, что с октября средняя сумма платежей по всем квиткам резко выросла из-за начала отопительного сезона, дополнительные платежи совсем не радуют. Откуда же они взялись?

- Квитанции получили жители многоквартирных домов, в которых стоят общедомовые приборы учета тепловой энергии, - рассказал в эфире радио «КП-Владимир» Дмитрий Лопатин, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в городе Владимире. - И эти дома при этом оплачивают тепловую энергию только в отопительный период. В апреле у нас, к сожалению, произошел технический сбой, из-за чего последние дни апреля не попали в расчет. Но при этом внести эти показания можно было лишь тогда, когда вновь начался отопительный период. То есть сейчас.

Всего такие квитанции получили 350 домов из более чем 2000 домов во Владимире. В «Т Плюс» разговаривали с управляющими компаниями и просили донести эту информацию до жителей. В подъездах должны были разместить объявления с предупреждением об этой ситуации. И в некоторых домах это действительно делали. Но не везде. Кое-где управляющие компании то ли забыли это сделать, то ли посчитали, что это не их работа. Из-за этого и возникли недопонимания и недоумение.

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