2018-11-07T17:46:50+03:00
Общество

Охотничья собака три дня провела в болоте под Владимиром

Потерявшегося пса спасли местные жители
Ирина Мальцева
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..Фото: Из личного архива героя публикации
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Несчастное животное попало в беду в лесах неподалеку от села Воютино, стоящее на берегу Оки. Местные жители слышали вой животного несколько дней, но не предполагали, что это страдает одна и та же собака. Обессиленную, по шею в ледяной воде и жиже, ее обнаружил охранник местного оздоровительного лагеря. Мужчина, заступив на смену и услышав собачий призыв на помощь, 4 ноября отправился на звук и смог вызволить собаку с помощью лестницы и палок.

Отощавшего пса отогрели в сторожке, а местные жители принесли ему еды и одеял. Но найти хозяев собаки пока не удалось – в селе и окрестностях никто не признал ее своей. Хотя на потерявшемся псе нет ошейника, она, по словам местных жителей, не похожа на бездомную, а напоминает охотничьих собак, с которыми многие охотятся в этих краях. Люди предполагают, что собака могла погнаться за дичью и застряла, а охотники ее потеряли.

- Она провела по шею в холодной жиже не меньше трех суток, когда ее достали, вся дрожала. Сейчас она ест, но вяло, - рассказывает жительница села Елена Мартынкова. – Взять ее к себе я не могу – у меня четверо кошек, недавно взяла пятого.

Сейчас спасатели стараются найти хозяев, разместив объявления о потеряшке в тематических группах в соцсетях. Они не исключают, что собака приплыла из Нижегородской области, с правого берега Оки.

7 ноября, немного окрепнув, собака сама отправилась на поиски хозяина. Местные жители видели, как она бродит неподалеку и оставляют ей еду, надеясь, что охотники вернутся за своим другом. Кстати, это не первый случай, когда во Владимирских лесах теряют четвероногих помощников. В этом году охотничья собака, прозванная Гороховецкой Хатико, несколько месяцев ждала своего хозяина, бегая по лесам, отказываясь подходить к деревенским жителям и возвращаясь на одно и тоже место на трассе.

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