С начала года цены во Владимирской области выросли на 2,6 процента

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T16:46:42+03:00

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По информации Владимирстата, в сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем цены на товары и услуги в среднем по Владимирской области выросли на 0,3 процента. Вроде немного. Но с начала года рост цен составил уже 2,6 процента. По России цены выросли почти также, но все-таки меньше — на 2,5 процента соответственно.

Продукты стали стоить дороже

Вообще, здорово уменьшили общий рост цен овощи, у которых как раз наступило сезонное снижение стоимости.

- Так, цены на свеклу снизились на 42,2%, морковь - на 32,1%, картофель – на 26,1%, лук репчатый – на 19,7%, яблоки – на 15,4%, капусту белокочанную – на 11,8%. Однако наблюдалось удорожание отдельных видов овощей и фруктов. Цены на апельсины выросли на 12,7%, помидоры – на 6,5%, лимоны – на 6,1%, бананы – на 5%, огурцы – на 4%, - сообщила Наталья Солдатова, специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ.

А вот большая часть остальных продуктов подорожала. Ну, разве что гречка нет (снижение на 1,5%). Яйца куриные вовсе выросли в цене на 19%. На 13,4% подорожало пшено, на 3% - горох и фасоль, на 2,4 и 2,8% - мука и шоколад соответственно. Цены на молоко и молочную продукцию в целом выросли на 0,9%. Да что говорить, подорожала даже соль — почти на рубль.

А вот алкоголь в большинстве своем подешевел. В сентябре вина стали дешевле на 0,9%, водка - на 0,7%, шампанское – на 0,6%.

Дорожают детективы и ювелирные изделия

Прирост цен на непродовольственные товары в сентябре составил 0,5 процента, с начала года — 3,2%. И это тоже слегка выше среднероссийских показателей (на 0,4% и 3%).

Видимо, все хорошо у владимирцев с чтением. Так как вряд ли книжные магазины стали бы поднимать цены на книги, если бы не было продаж. Во всяком случае, по данным статистики, стоимость печатных изданий выросла – на 3,9%, в том числе на детективы и приключения – на 6,1%.

Стеклянная посуда подорожала - на 2%, ювелирные изделия – на 1,1%, электротовары и другие бытовые приборы на 0,8%, в том числе на стиральные машины – на 3,8%. Цены на металлочерепицу увеличились на 3,4%, ламинат – на 1,6%, линолеум - на 1,3%.

И только спички за полгода подешевели на 8 копеек – теперь коробок стоит 1,23 рубля.

Цены на хлеб будут расти?

Производители хлеба заявляют, что намерены повысить отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия. В комментариях федеральным СМИ представители ФАС заявили об усилении контроля за ценами на рынках муки и хлеба, в том числе обещали проверить действия производителей в регионах.

- В региональное ведомство пока никаких поручений подобного рода не поступало, - пояснила Наталья Ивановна Шибаева, заместитель руководителя регионального Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области.

Смотрим данные Владимирстата. Анализ цен за полгода говорит о том, что хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта в конце апреля стоили — 73,11 рубля за один килограмм, в конце октября — 76,9 рубля.

Ряд российских производителей заявил, что увеличение цен в среднем на 10% их вынуждают рост издержек, включая коммунальные услуги, подорожание бензина, пищевых ингредиентов и так далее. Тем не менее, владимирские крупные производители заявляют, что цены на их продукцию расти не будут.

- Цены АО «Владимирский хлебокомбинат» не повышал на 10 процентов и повышать не собирается, - такой короткий комментарий мы получили от Екатерины Лялиной, руководитель отдела по PR и GR АО «Владимирский хлебокомбинат».

Свою позицию высказал и владелец частной сети пекарен «Добрые булки» Артем Силонов.

- Я считаю, что начавшиеся разговоры о том, что цены на хлебобулочные изделия необходимо повышать, необоснованными. Цены на сырье подорожали, но не так значительно, чтобы говорить о необходимости повышения цен на 10 процентов. Мы с открытия почти не меняли цены на свою продукцию и пока не собираемся их повышать. Я считаю, что искусственным образом создается ажиотаж вокруг «хлебной» темы. Помните ситуацию с, якобы, «дефицитом» гречки в 2014 году? Выше 100 рублей стоил тогда килограмм этой крупы. А сейчас я могу купить гречневую крупу высшего сорта всего за 39 рублей, - пояснил он.

КОНКРЕТНО

В департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг работает телефон «горячей линии» для приема обращений граждан о повышении цен на продовольственные товары. Звонки принимаются с 9 до 17 часов в рабочие дни (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефону 35-42-23.

Также вопросы можно задать на сайте департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области www.drpt.avo.ru в разделе «Задать вопрос».

Средние потребительские цены на основные виды товаров и услуг во Владимире (в рублях)

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