В Добром хрущевка пошла трещинами

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T15:38:59+03:00

Жильцы с лета говорили управляющей компании об опасной ситуации, но до ноября ничего не делалось

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И лишь сейчас, когда угол дома №209 по улице Добросельской начал потихонечку отделяться от здания, управляющая компания «Мой Дом» отреагировала — поставила маячки на трещинах. Вот только поможет ли…

Прорвало канализацию

Во Владимире - очередной ЖКХ-скандал. На самой восточной окраине города, в живописном районе у Газовского пруда в несущей стене хрущевки пошла трещина.

Трещина появилась не столько потому, что дом старый, хотя здание на улице Добросельской построено в 1967 году. Просто летом в подвале лопнула старая канализационная труба. Воняло так, что проблему учуяли жители всех окрестностей. В подвале пятиэтажки до сих пор видно, как заливало летом.

Нечистоты подмыли фундамент, угол дома стал проваливаться, и несущая стена не выдержала. Постепенно трещина добралась до третьего этажа и угрожающе подползла к четвертому.

- Мы заметили трещину еще летом, - рассказывает жительница второго этажа дома, мать двоих детей Светлана. - Сразу написали заявление в управляющую компанию. В сентябре они поменяли канализацию, но трещиной так никто не занимался. Лишь сейчас они приехали и поставили маячки.

Бегаем по кругу

Разобраться в проблеме и заставить работать управляшку жильцам дома помогают активисты регионального отделения общественной организации «ЖКХ-Контроль». Они составили обращение в госжилинспекцию и прокуратуру. Бумаги стали ходить по кругу.

- Госжилинспекция странно отреагировала на эту ситуацию, - рассказывает представитель "ЖКХ-Контроля" Сергей Олейников. - Бумаги они переслали в мэрию. Там сказали, что рассмотрят заявку в течение месяца. В итоге, было выдано предписание — установить маячки до 30 декабря. Еще мы обращались в прокуратуру. Говорили, что есть угроза жизни жильцов. Оттуда бумаги снова отправились в ГЖИ. Получилось, по кольцу документы ходили.

Выяснить, насколько опасна трещина для дома и его жильцов может только экспертиза. Но и общественники, и жители хрущевки заверяют, что она продолжает расти. У одной бабушки даже выбило кусок стекла из оконной рамы. Пожилая женщина поначалу не придала значения произошедшему. Подумала, дети играли и разбили стекло.

Общественники из ЖКХ-контроля уверены, что уже сейчас нужно принимать срочные меры - откачивать воду под домом и укреплять фундамент. Обязательно нужно приводить в порядок отмосток - бетонную ленту, защищающую фундамент. Свою лепту могли внести и грунтовые воды - рядом пруд, дом стоит на склоне.

Если же движения стены маячки не зафиксируют, трещину просто заштукатурят. И забудут о проблеме, пока не случится что-нибудь еще.

Капитальный ремонт дома №209 по программе капремонта пройдет в три этапа. В 2023 году отремонтируют крышу, в 2027 году — фасад. До разваливающегося фундамента доберутся лишь в 2030 году. На секундочку, дому 51 год.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Это не первый случай во Владимире, когда дом начинает трескаться. В 2017 году во время капремонта треснул дом №30 по улице Мира. Трещину быстро заделали.

Осенью 2016 года на улице Сакко и Ванцетти начала обваливаться стена дома 1931 года постройки. Жильцов переселили в маневренный фонд, а здание снесли. Обошлось без эксцессов.

Еще раньше, в 2010 году трещинами покрылся фасад дома №39 по улице Мира. Это произошло из-за того, что между домами №37 и 39 решили сделать вставку. От удара свай один из домов начал разрушаться. Срочно пришлось эвакуировать жильцов. Вернуться они смогли в свои квартиры лишь через месяц.

Тем удивительнее, что в мэрии как-то чересчур спокойно смотрят на очередной дом, покрывшийся трещинами.