Ковровчанка оказалась на руках у Якубовича

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T15:22:57+03:00

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Бабушка Татьяны Сикорской хотела попасть на капитал-шоу «Поле Чудес» еще 20 лет назад. Но тогда долгожданный ответ женщина не получила, а вот ее внучка оказалась везунчиком — ей сразу ответили и пригласили на съемки, которые прошли в Останкино 30 сентября.

- Я не думала, что получу ответ так скоро. Хорошо, что редакторы шоу заинтересованы в творческих людях. Как только узнала о своем участии, так сразу же начала готовить подарки и выступление. Программа вышла в эфир 2 ноября, - рассказала Татьяна. - Помню, что моя бабушка хотела взять меня с собой — на «Поле Чудес», чтобы мне — маленькой девочке — за танец вручили подарки.

«Покружил и поцеловал в руку»

За эти годы интересы не изменились, повзрослевшая Таня, выйдя на сцену, стала танцевать. По словам девушки, она не скрывала волнение, а ведущий Леонид Якубович успокаивал и подбадривал.

- По центру стоял барабан со сладостями и цветами, все вокруг светилось, сверкало. Праздничное настроение! Не было такого чувства, что рядом стоят мои соперники, ведь я приехала получить удовольствие, обнять Леонида Аркадьевича и передать приветы своему городу Коврову и всем, кто меня знает. Под конец своего танца я как-то внезапно подбежала к Якубовичу и оказалась у него на руках! Он меня покружил, а потом поцеловал руку!

Как говорит Татьяна, Леонид Якубович харизматичный и веселый ведущий, а что касается самой игры, то девушка даже не готовилась — все равно не угадаешь, какой вопрос подготовят на этот раз.

Татьяна СикорскаяФото: Из личного архива героя публикации

Вопрос про Пушкина

Татьяна попала во вторую тройку игроков, ей достался такой вопрос:

«Однажды дама на балу задала Пушкину вопрос: правда, что в Ваших жилах течет кровь негра?

- Разумеется, - ответил он.

- Так, получается, что Ваш дед был негром?

- Нет, - сказал поэт, - дед уже не был негром.

- То есть негром был Ваш прадед? - продолжала дама.

- Да, прадед.

- А кто же был Ваш отец?

Что ей ответил Пушкин?»

- Кто бы мог с первого раза догадаться, что правильный ответ «обезьяна»? - говорит Таня. - Не ожидала, что я смогу выиграть! В финале вопрос также был связан с Александром Пушкиным, и мне тоже удалось правильно ответить! В суперигру решила не играть, почувствовала, что нужно остановиться и остаться победителем! Вопросы были не такими сложными, но во время игры все воспринимается более волнительно. Меня приехали поддержать мама, подруга детства Елизавета и две коллеги Ирина и Алина.

.Фото: Из личного архива героя публикации

КСТАТИ

О подарках

Татьяна подарила ведущему футболку с картинками в стиле шарж, на спине была надпись: «Верь в чудеса и крути барабан». А еще фрукты и картину из бисера с изображением Сергия Радонежского. На заработанные во время игры очки девушка выбрала телевизор, поездку в Санкт-Петербург, ужин на двоих, смартфон и день красоты.