Обязанности гендиректора ВСМЗ временно исполняет заместитель по науке

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T15:16:22+03:00

После ухода Конышева сотрудники Музея природы надеются, что их не расформируют по отделам и не уменьшат зарплату

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В пятницу, 2 ноября, стало известно, что директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев покидает свой пост, чтобы заняться другим проектом Министерства культуры РФ.

Теперь стало известно, что кресло директора временно заняла Мария Родина — заместитель по научной работе. Как скоро Минкульт утвердит нового директора — неизвестно. Но сотрудники музея природы уже надеются, что пришедший директор не допустит их перевода в другие отделы и не снизит оклады.

Напомним, что еще в сентябре работники музея природы ВСМЗ получили уведомления о том, что с 1 декабря 2018 года их переведут на другие места работы. Но теперь, когда Конышев ушел с должности, в музее надеются, что их оставят на своих местах.

- Сотрудникам пока ничего не сказали по поводу расформирования. Ведь Конышев только ушел, - рассказал наш источник, близкий к ВСМЗ. - Пока они «держат кулачки», чтобы остаться на своих должностях. Хотя все уже расписались в документах на перевод в другие отделы. Если бы не подписали, тогда через три месяца людей вообще бы уволили: не устраивают условия контракта — до свидания! Теперь все зависит от того, кто возглавит музей.

Общественники - «Друзья музея» - предложили кандидатуру Светланы Мельниковой, которая возглавляла Владимиро-Суздальский музей до Игоря Конышева. Но хотение общественников — одно, а Министерство может поставить совсем другого человека.

По словам сотрудников, безрадостная обстановка царит не только в музее природы, но и в других отделах музея-заповедника — разрушена 21 экспозиция, в том числе детский музейный центр в «Палатах», закрытый в начале 2018 года.