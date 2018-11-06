В День народного единства владимирской «Юнармии» дали имя Пожарского

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T09:55:55+03:00

Изменить размер текста: A A

По традиции губернатор принимает участие в митинге, проходящем в Суздале. Владимир Сипягин приехал как раз к восстановленной усыпальнице князей Пожарских в Спасо-Евфимиевом монастыре. В тот же день во Владимире прошел митинг-концерт на площади Победы.

На суздальском мероприятии глава региона Владимир Сипягин сообщил о присвоении владимирскому отделению патриотического движения «Юнармия», в котором на сегодняшний день состоит более 2,5 тысяч владимирских ребят, имени князя Дмитрия Пожарского.

- Благодаря таким полководцам, как Александр Невский, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов Россия стала крепкой и сильной державой. Важно, чтобы подрастающее поколение на их примере училось любить свою Родину, - сказал Владимир Сипягин.

Митинг в Суздале завершился возложением венков и цветов к кресту на месте захоронения князя.

Во Владимире же, на площади Победы подготовили театрализованную постановку боя: реконструкторы устроили импровизированные бои на копьях и мечах, превратив мероприятие в исторический урок для тех, кто не знал, что произошло 4 ноября 1612 года. На митинге было много детей и подростков, и историческая зарисовка пришлась им по вкусу. Кстати, в этот раз вместо марша и боевой техники «Боевое братство» устроило шоу с ломанием кирпичей, бетонных блоков и досок. Тут уже в восторг пришли и взрослые участники митинга.

Ну, а закончилась официальная часть возложением цветов к Вечному огню.