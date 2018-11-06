2018-11-05T17:08:24+03:00
Общество

Дальше — без Конышева

Владимиро-Суздальский музей-заповедник покидает генеральный директор
Алексей СУХОВ
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Игорь КонышевИгорь КонышевФото: Сергей МОРКОВКИН
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Пост директора ВСМЗ со 2 ноября считается вакантным. Об этом сообщил сам Игорь Конышев. Руководитель ВСМЗ, жестко критикуемый владимирскими общественниками, сообщил новость о том, что покидает Владимир, на своей страничке в Фейсбуке.

"Дорогие друзья! Сегодня я завершил свою деятельность на посту директора Владимиро-Суздальского музея заповедника. Мне поступило предложение заняться новым проектом. Благодарю всех, кто работал со мной все эти два года! С уважением, Игорь Конышев".

Игорь Конышев сменил на этом посту Светлану Мельникову. И после этого постоянно попадал под жесткую критику со стороны как бывших сотрудников музея (в том числе от первого директора ВСМЗ Алисы Аксеновой), так и просто общественный активистов. Его ругали практически за все. Писались даже письма в Министерство культуры. Однако в ведомстве всегда защищали Игоря Конышева. Теперь общественность может успокоиться. Хотя, смотря, кого назначат.

Светлана Мельникова Фото: Александр УТКИН

Светлана МельниковаФото: Александр УТКИН

Кстати, сами общественники из «Общества друзей музея» уже выбрали того, человека, которого считают достойным кресла генерального директора. Кандидатура оказалась вполне предсказуемой — Светлана Мельникова. Активисты хотят направить обращение в Министерство культуры с просьбой вернуть ее из Крыма, где она сейчас возглавляет государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический». На встрече общественников Алиса Аксенова сказала, что Светлана Мельникова с удовольствием вернулась бы во Владимир.

Однако решать этот вопрос будут в Министерстве культуры. Пока неизвестно, когда состоится процедура назначения. Также не известно

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