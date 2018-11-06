Город, где хочется пить: ежедневно владимирские полицейские подбирают на улицах по 50 алкоголиков

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T09:55:55+03:00

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Наверняка, каждый, стоя с утра пораньше на остановке, хоть раз, но слышал откуда-то сзади сиплый, прокуренный, грубый голосок, так вежливо обращающийся к вам: «Братиш». После приветствия, как правило, следует трогательная история о том, как этого «интеллигентного, гладко выбритого, хорошо пахнущего» молодого человека ограбили. Обчистили до последней копейки, даже билет до родного Ростова или Рязани украли. Соответственно, ему нужны деньги, хоть сколько.

Потом таких алкоголиков можно найти у киосков и рюмочных. А еще через некоторые время лежащими там, где силы кончились. На лавочке, на земле, в кустах.

Вот, например, улица Нижняя Дуброва. Эти шайки там изо дня в день, попрошайничают, как у пожилых людей, так и у школьников. Последние, естественно, пугаются. Излюбленное их место — небольшой сквер, расположенный вдоль дома №26. Эту дорогу в простонародье называют «пьяная аллея». Там они либо закатывают свои пышные праздники, либо уже отдыхают после. А ведь это дорога, которая соединяет крупный жилой массив сразу с несколькими школами и детскими садами (школы №№37, 39 и 49, детский сад №110).

Дети, часто ходящие по этой дороге уже привыкли видеть подобное, а кто-то даже помнит, как выглядели эти алкоголики 10 лет назад. Это неправильно! Но что делать?

В таких случаях надо обращаться в полицию. Можно как обратиться с заявлением, так и просто сообщить об алкоголиках, валяющихся под окнами по телефону. Опять же есть участковые.

Только в конце сентября за два дня патрулирования сотрудники полиции составили 400 административных правонарушений и задержали 82 человек, почти 50 из которых были пьяными. И это стандартная для Владимира ситуация. Чуть лучше будет зимой, когда наступят холода. Просто тогда эта категория людей переселится в подъезды.

КСТАТИ

В полиции нам обещали разобраться с ситуацией на улице Нижняя Дуброва в самое ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий.