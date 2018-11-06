Владимирские бюджетники выбирают топовые машины

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T09:55:55+03:00

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Неделю назад владимирский филиал ОНФ отчитал "ящурный институт" за покупку двух дорогущих минивэнов "Тойота" с хай-фай-аудиосистемой, хромированными ручками, отделкой по дерево и кожаным салоном. Оказалось, страстью к иномаркам отличаются не только скромные работники научпрома, но также музыканты и муниципальные работники.

"Центр классической музыки" решил пополнить автопарк "Тойотой Камри" за 1,6 миллиона рублей. Причем не какой-нибудь там, а строго определенной. В документах закупки прямо указан VIN-код машины 2018 года производства. Почему именно эта легковушка понадобилась ЦКМ? Кто его знает, в документах закупки не указано. Закупка проведена в лучших традициях торгов по 223-ФЗ, машину купили у единственного поставщика.

В машине есть кожаный салон, круиз-контроль, камера заднего вида. По логике вещей, автомобиль купили для дорогих гостей музыкальных форумов и фестивалей. Возить пианистов мирового уровня на "Газельках" действительно не солидно. Но обычно, для развоза гостей такого уровня заказывают услуги частных компаний-перевозчков. Это вам любой организатор скажет.

Еще одна дорогая машины пополнила автопарк муниципального "Центрального рынка". Для своих нужд он купил автомобиль "Киа Серато" за 1,4 миллиона рублей. Судя по конкурской документации, машина буквально нашпигована электроникой: подогрев зеркал заднего вида и сидений, бортовой компьютер, круиз-контроль, датчики контроля уровня давления в шинах. Надо ли говорить про кожаный салон, тюнингованный двигатель и систему активного управления. Остается догадываться, для перевозки каких фруктов нужна эта "конфетнораскрашенная обтекаемая малютка".

Как и в случае с машиной для ЦКМ, речь идет о закупке по 223-ФЗ. Корейскую супермашину рынок взял в лизинг у местной фирмы.

Вообще, автономным предприятиям и МУПам федеральный закон №223 позволяет покупать хоть гоночные болиды. А вопросы обоснованности этих трат находятся в ведении тех структур, которым они подчиняются. Читай, раз купили, значит, разрешили. Вот так вот, господа!