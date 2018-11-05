Кошка-путешественница приехала во Владимир под капотом авто

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-04T18:15:50+03:00

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Миниатюрную дворовую кошку обнаружили сотрудники владимирского автосервиса, куда владелец иномарки заехал по своим делам. Оказалось, водитель даже не подозревал, что путешествует вместе с пушистым зверем, который, видимо, залез в машину холодной ночью, забравшись под капот снизу. По словам мужчины, до Владимира он ехал пятнадцать километров, и все это время кошка вела себя тихо. Как говорят очевидцы, животное от такого путешествия не пострадало, ее спасли небольшие размеры. Однако животное сильно испугалась.

Заниматься судьбой кошечки и тем более возвращаться обратно водитель не захотел и сотрудники автосервиса, подкормив беднягу, отнесли к местной столовой. Как говорят автовладельцы, с наступлением холодов такие случаи не редкость – спасаясь от мороза, кошки часто прячутся внутрь машины. Поэтому перед поездкой стоит внимательно осмотреть автомобиль, обязательно заглянув под арки и капот, куда питомцы прячутся чаще всего.

- Особенно часто на колеса и под капот, забираются котята, им это позволяет размер. А сюда идет тепло от двигателя. Если вовремя их не вынуть, животные могут пострадать или даже погибнуть. Особенно часто такие несчастные случаи происходят в сильные морозы. Но уже сейчас, когда ночью минусовая температура, кошки ищут укрытие, - говорит ветеринар Ольга Кононова.

Порой кошки под капотом представляют серьезную опасность и для самих автомобилистов. В начале октября одному из владимирских автовладельцев пришлось отгонять от своей машины стаю разъяренных собак, с яростью бросавшихся на авто. Собаки успели разорвать бампер и поцарапать автомобиль, прежде чем хозяину удалось справиться с ними. Оказалось, под капотом в это время прятался котенок, которого и пытались достать псы. К счастью, котенок не пострадал и даже нашел себе заботливых хозяев.