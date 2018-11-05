Ирландский повар из ресторана легендарного Гордона Рэмзи переехал во Владимир ради любимой девушки

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-04T18:14:09+03:00

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Ресторан «Полли» появился еще в августе в центре города. Владимирцы уже успели оценить местную кухню. Картофельный драник с креветками и копченой рыбой, морковный кекс со сгущенкой и тимьяном. И все это придумал Пол Кэролл, 38-летний ирландец, покинувший родину ради любимой из провинциального Владимира.

Уровень — 16 звезд Мишлен

Пол Кэролл на родине работал в ресторане легендарного Гордона Рэмзи, заведения которого удостоились 16 звезд Мишлен. Если ресторан имеет одну звезду Мишлен — это уже весьма круто. Две звезды означают, что блюда ресторана рассматриваются критиками как произведения искусства. Три звезды имеют рестораны с авторской кухней величайших, зачастую потомственных шеф-поваров — гениев своего дела. А тут 16 звезд! Абы кого в рестораны такого уровня не берут.

Но Пол Кэролл работал не только там. В начале карьеры повар работал на круизных лайнерах, где прошел все ступени карьерного роста. За время, проведенное в путешествиях, Пол успел побывать в Испании, Португалии, Северной и Южной Америке, на Карибских островах и это даже не половина всех мест. Кто-то уже наверняка задается вопросом: зачем такому крутому профессионалу свой ресторан во Владимире? Как и в большинстве случаев, причиной каких-то экстравагантных поступков служит любовь.

Вместо менеджмента в официантки

Не обошла она стороной и Пола. В одном из рабочих путешествий Пол встретил на корабле очаровательную, 22-летнюю девушку из Владимира — Марину.

Марина училась на факультете «Менеджмент и Маркетинг» в ВлГУ, но в один момент поняла, что хочет чего-то большего. Для начала выучила язык и поехала по программе работать официанткой в Америку, а дальше...

- После университета я поняла, что хочу работать в ресторане, - рассказывает Марина. - И чтобы не терять времени, поехала на круизный лайнер, тоже в качестве официанта, там мы и познакомились с Полом. Первый лайнер был в Лондоне, потом колесили по Европе, пересекли границу Атлантики, были в Сан-Диего.

Но работа на самом лайнере вовсе не так сказочна, как может показаться. Бывает такое, что три недели не получается выбраться на улицу. Да и профессия официантки имеет на корабле свою специфику.

- Чем ниже должность — тем хуже там условия жизни, - продолжает Марина. - Процесс оформления занял у меня примерно полгода: медицинские обследования, собеседования, разные тесты. Но я хотела зарабатывать деньги, поэтому и полетела в Америку, да и на лайнере зарплату тоже предлагали хорошую. Родители не сразу поддержали, но я уже была достаточно взрослая, чтобы самой принять такое решение.

Пол Кэролл

Путешествия тоже приедаются

Познакомились молодожены во время одного из тренингов по технике безопасности, а уже через месяц они пошли на первое свидание.

- На самом деле у меня во Владимире были незаконченные отношения, поэтому я уезжала из Владимира лишь на полгода. Но сердцу не прикажешь, наше первое свидание случилось где-то через месяц, после того, как мы поступили на корабль, - вспоминает Марина.

С момента встречи до свадьбы прошло 2 года. Пара путешествовала, наслаждалась жизнью, океанами и достопримечательностями разных стран, но даже это может надоесть. Марина (на тот момент уже Кэролл) решила, что после двух контрактов нужно взять небольшой перерыв.

- Я закончила работать раньше Пола. Не могла находиться долго в замкнутом пространстве, начинает ехать крыша. Поняла, что хватит — пора завязывать. Поварам можно брать на корабль членов семьи, какое то время я просто путешествовала с Полом. Но это тоже было не интересно, потому что я не могла себя там чувствовать гостем, членом экипажа я тоже уже не была. Подрабатывала и писала контент для иностранных сайтов, но хотелось где-то спокойно пожить. Без этих учебных тревог, кораблей... Ты уже не видишь разницы: все эти достопримечательности смешивается, все происходит на бегу. Я даже не смогу сразу вспомнить, где мы побывали.

«Я бы постоянно хотела во Владимир»

Но ведь можно было бросить якорь где угодно. В тех прекрасных местах, где семья Кэроллов уже бывала. Почему же именно Владимир?

Такие же вопросы были у знакомых, друзей и родных. Все думали, что влюбленные сошли с ума. Друзья Пола совсем его не понимали, звали в Дублин, считая, что Владимир это практически другой мир, как Нарния.

Но когда к Кэроллам пришло желание осесть и открыть небольшой семейный бизнес, встал вопрос — где? Пол утверждает, что решение принимала Марина, а она говорит, что это было совместное решение.

- Открыть ресторанный бизнес во Владимире куда проще, чем в Москве или Ирландии. Совсем разные деньги. В Ирландии никто не делает бизнес сам, все в партнерстве, Полу поступали предложения. Но мы решили пока остаться здесь. Пол говорит, что я бы постоянно хотела во Владимир. Люблю я наш город! Здесь семья, друзья. Я пожила за границей, но я всегда чувствовала себя там гостем и скучала по дому.

- Для меня это не было трудным решением, - подхватывает Пол. - Я достаточно путешествовал, я люблю Дублин, но иногда тебе нужно покинуть место, где ты живешь, чтобы соскучиться по нему и начать ценить его. Некоторые вещи здесь действительно сделать проще, чем в Ирландии. Мы поживем здесь свою историю и, может, отправимся дальше.

Он хотел ресторан, она хотела булочную

До момента, когда булочные во Владимире выросли как грибы после дождя, у Марины была идея открыть именно ее. Пол же хотел ресторан. Тем более друзья в Ирландии звали именно открыть ресторан. В итоге, ресторан появился здесь. С февраля пара строилась, а уже 15 августа состоялось официальное открытие.

- Наш ресторан — это сезонная и авторская кухня, - объясняют Кэроллы. - Сначала у нас было летнее меню. Сейчас осеннее. Уже сейчас мы работаем над новым — зимним — меню. У нас нет салата «Цезарь», борща, суши и так далее.

Это, кстати, отпугивает некоторых гостей, люди не решаются пробовать и уходят порой, даже не попробовав ничего из наших блюд. Но есть те, кто знают, куда попали. Большинство посетителей приходят по рекомендации. Зато если новичок решается попробовать нашу еду, он остается доволен.

Семья Кэрроллов пока не подавала вид на жительство, у Пола просто нет времени выучить историю и язык на нужном уровне. Хотя знание русского языка у Пола лучше, чем знание английского у большинства владимирцев.

КОНКРЕТНО

Ресторан «Полли» можно найти по адресу: Октябрьский проспект, 7.