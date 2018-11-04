Флейта, рюкзаки и лыжные ботинки: что теряют владимирцы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-04T11:49:52+03:00

В списке забытых или потерянных горожанами вещей не только кошельки и документы, но и автомобильные номера и спортивные штаны

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Настоящего «Бюро находок», как в чудесном советском мультике, во Владимире давно не существует. Вещи, потерянные в транспорте, еще можно найти в троллейбусном или автобусном депо. Многие находки, сданные кондукторами, месяцами ждут своих владельцев. Если же вы сами не помните, где оставили шапку или зонт, отыскать вещь можно с помощью специализированных владимирских групп в соцсетях и на сайтах – «Бюро находок», «Стол находок».

Чаще всего владимирцы забывают вещи на остановках, в кафе и общественном транспорте. Первые в списке потерянных вещей - документы. Обычно это паспорта, водительские удостоверения, а также пропуска, студенческие и военные билеты и зачетные книжки. Порой люди ухитряются потерять целый портфель с рабочими документами или пакет с документами на квартиру. Не реже ищут и банковские карты.

Сразу за документами следуют объявления о пропажах и находках смартфонов, фотоаппаратов, ключей, чаще всего от автомобилей, кошельков, сумок и ювелирных украшений. Кстати, разыскивают не только драгоценности, но и дорогую сердцу бижутерию.

Третье место по количеству пропаж занимают домашние животные. Чаще собаки, объявления о пропаже кошек тоже есть. Как правило, пропадают породистые ухоженные красавцы – терьеры в комбинезонах и с хвостиками, кошки с модным маникюром и накладками на когти, шоколадный мастиф. За последние несколько месяцев в областном центре искали и окольцованного голубя, и улетевшего волнистого попугая.

Особое место занимают потерянные детские игрушки. И если ведеркам и совочкам счет никто не ведет, то забытые преимущественно папами беговелы, детские ноутбуки, а также любимые малышами игрушки, особенно те, что уже не выпускают, ищут активно. Среди последних потеряшек – старенький бакуган и купленный в супермаркете котик.

Как ни странно, нередко теряют обувь и одежду. Среди последних потерь: две пары спортивных штанов, кофта и толстовка, осенний сапог, нарядные туфли и лыжные ботинки. Среди самых необычных пропаж – госномера для авто, термос с едой, флейта и очки со стеклами минус семь, а несколько лет назад в автобусе автор забыл свою кандидатскую диссертацию.

КОНКРЕТНО

Что делать, если вы потеряли вещь?

Вспомните, где именно могла произойти потеря - в магазине, в такси или же в общественном транспорте. И вернитесь в это место. Вполне возможно, что те же ключи, зонтики и ботинки кто-то нашел и передал администратору магазина. Если оказия случилась во время поездки в такси, наберите ту службу, которую вы вызывали, и спросите, не находил ли водитель пропажи, диспетчер свяжется с водителем и уточнит. Что касается общественного транспорта, позвоните в автобусный или троллейбусный, парк , куда в конце смены относят потеряшки.

Если вы нашли вещь в общественном транспорте - несите водителю или кондуктору. В такси - отдайте таксисту. В магазине или кафе - оставьте у администрации. Если же вы нашли вещь, особенно ценную, прямо посреди улицы, лучше отнести ее в полицию.