Убежище для несчастных: где владимирские женщины прячутся от тиранов-мужей, а старушки - от сыновей-уголовников

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-04T11:44:34+03:00

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Попавшая в беду женщина не одинока, даже если она думает иначе. Даже если ее беременную бросил отец ребенка, если нет денег кормить детей, если родители (или взрослые дети) выгнали из дома... Для сотрудников владимирского отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, это реальные истории, с которыми они сталкиваются каждый день. А главное, помогают справиться с бедой.

«Никого не оставим на улице»

Отделение помощи женщинам находится почти в центре Владимира. Точный адрес не скажем - слишком часто бывают желающие найти укрывшуюся там женщину и свести с ней счеты. Но если женщина оказалась в беде - ей все расскажут по телефону доверия. Этот телефон как раз всем хорошо известен, и его надо записать и иметь под рукой - мало ли что... (все полезные контакты внизу под статьей).

В отделении и накормят, и комнату предоставят бесплатно. Только жаль, что отделение помощи в городе одно, а вот женщин, которых бьют мужья и дети по любому поводу, достаточно много.

- Бывает так, что все комнаты, а их всего четыре, заняты, а ночью еще приходит женщина и просит остаться. Конечно, мы не оставляем никого на улице, в крайнем случае, раскладываем диван в комнате отдыха, - говорила заведующая отделом Алла Гаврилова. - Приходят и родившие, и беременные — тоже справляемся, даже кроватка детская раскладная есть.

В отделении - все удобства: душ, туалет, возможность постирать и высушить белье. Есть кухня, женщины покупают продукты и готовят. Но если в кармане ни копейки, то сотрудники центра голодными не оставят. В запасе — крупы, сахар, макароны, тушенка. Если и этого не хватает, работники приносят из дома картофель, кабачки, соленья-варенья, также находят спонсоров.

- У нас есть еще комната отдыха, где жильцы отделения общаются друг с другом, смотрят телевизор. Тут же проходят праздники, - продолжала Алла Гаврилова.

В общем, такой временный дом, где можно спрятаться от беды. Но не навсегда.

- Жить в отделении можно до трех месяцев. Но если проблемы остались нерешенными, то мы оставляем женщину, - говорила директор Комплексного центра соцобслуживания населения Елена Ченцова. - Попадают к нам разные: и девушки 18 лет, и пенсионерки. Наши работники оформляют стариков в интернаты и находят работу девушкам, а потом помогают снять квартиру. Мы отмечаем, что последнее время чаще к нам приходят пожилые, которых бьют и выгоняют сыновья, да еще пенсию отнимают. Насилие далеко не со стороны мужей и сожителей.

«Босиком по шпалам, не жалея ног»

Как раз в отделении живет женщина, которую избивал сын из-за квартиры. Сейчас бабушку оформляют в интернат. Помощь оказали и пенсионерке из Саратова, которая раньше жила во Владимире и приехала сюда за какой-то справкой.

- У бабушки не было денег, мы ей организовывали сбор, довезли до Москвы, а там и на автобус до Саратова посадили. И, наверное, наши сотрудники никогда не забудут женщину, которая шла пешком по рельсам из Москвы до Владимира. Ноги — в кровь, сама беззубая, седая, хотя около сорока лет! Спустя время она устроилась на работу, писала стихи, с зарплатой купила гитару, по вечерам «трынькала». Сама приехала из Кирова, детдомовская, все время голодала, воровала в столовой, ларьках. Потом — тюрьма. Но в отделении ни разу ничего не украла. Мы помогли ей на родине расплатиться с долгами за дом и отправили ее туда, - вспоминали работники центра. - Эх, надо было бы сборник ее стихов напечатать, какие стихи писала!

К сожалению, не обходится и без буйных родственников, которым сами же девушки докладывают, где они находятся. Для таких мужей-дебоширов предусмотрена тревожная кнопка. Пока ее нажимали только три раза.

Отделение работает круглосуточно. Пять специалистов по социальной работе, психолог и юрисконсульт предоставляют консультационную помощь по социально-правовым вопросам, проводят реабилитационные мероприятия, оформляют документы для различных инстанций (заявки, жалобы, обращения, запросы), осуществляют представительство в суде по гражданским делам.

Санитарная комнатаФото: Валерия Рудометова

Кроме государственного, существуют приюты, открытые на гранты или с помощью НКО. В селе Ельцы Киржачского района много лет принимает юных мамочек «Мамин Домик». В основном жители «Домика» - бывшие выпускницы детских домов, девушки, потерявшие контакт с родными и близкими, беременные. Приют существует на благотворительные пожертвования и на средства, заработанные в мастерских: швейной, шоколадной, по изготовлению деревянных сувениров.

- К нам тоже можно обратиться за безвозмездной помощью, - сказал уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев. - Мы подберем психолога или другого эксперта, который поможет разобраться в семейных проблемах. Если же случилось что-то экстренное, то нужно звонить сразу по номеру 112.

Главное, не оставайтесь с бедой наедине и не убегайте от проблем, решить которые вы можете вместе со специалистами.

Кухня отделения помощи женщинамФото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

Телефон доверия 8(4922) 33-33-33,

Аппарат уполномоченного по правам человека 8(4922) 33-03-04,

Детский оздоровительно-образовательный центр 8(4922) 21-22-26,

Стационарное кризисное отделение помощи женщинам 8(4922) 42-22-23,

Бесплатная «горячая линия» поддержки грудного вскармливания 8(4922) 60-03-51,

Проект «Мамина радость»

Приют «Мамин Домик» 8 (910)415-76-76