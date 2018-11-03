«Ночь искусств» во Владимирской области: прогулки под звездами, сказки и куклы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-02T20:07:33+03:00

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В этом году полюбившаяся всем акция пройдет под слоганом «Искусство объединяет». Свои двери для жителей области распахнут музеи, библиотеки, дома культуры, выставочные залы.

Основные мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства: запланированы квесты, кинопоказы, мастер-классы, экскурсии, выставки, концерты. Спектакли и много-многое другое.

Послушать сказки в ГДК

Вот уже несколько лет в холодную ноябрьскую ночь в маленьком полутемном фойе малой сцены Городского дворца культуры читают сказки. Актеры театра-студии «Новая сцена» подготовили много занимательных, волшебных, загадочных, порой немного странных и даже страшных историй для мальчиков и девочек от шести до семидесяти шести лет. Владимирцы старше 76 могут прийти тоже.

Адрес: Владимир, улица Горького, 69. Начало – в 20.30.

Прогуляться «под звездным небом» в Киржаче

Киржачский музей проведет экскурсию «Под звездным небом». Экскурсия пройдет на Мемориале на месте гибели Героев Советского Союза летчика-космонавта Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серегина. В программе экскурсии: посещение музейной комнаты на Мемориале, а также посещение храма Андрея Первозванного (1825 г.), часовни, которые находятся на территории Мемориала.

Адрес: Киржачский район, в трех километрах от деревни Новосёлово. Время работы – с 17 до 21 часа.

Смастерить кукол и панно из яичной скорлупы

В Доме фольклора владимирцам предлагают посетить несколько интересных мастер-классов. Первый – по созданию тряпичной куклы. Эта игрушка в старину становилась участницей многих праздников и обрядов, являлась символом счастья, добра, благополучия, была оберегом. Мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки даст большие возможности для творческой самореализации и развития личности. Второй мастер-класс имеет затейливое название «кракле». На нем можно освоить технику создания панно из яичной скорлупы. Мозаика кракле прочна и долговечна. Каждому вполне по силам научиться мастерить поделки, ничуть не уступающие покупным сувенирам.

Адрес: Владимир, улица Георгиевская, 2Б. Начало в 18 часов.

Кроме того, необычную куклу предлагают смастерить в Областной библиотеке для детей и молодежи. Чиогами нинге – красивые японские бумажные куклы. Их делают японские девочки для игр и в качестве закладок. Также они хорошо смотрятся как дополнительный декор открыток. Лучше всего для их изготовления подходит специальная японская бумага васи, но можно использовать оберточную упаковку, вырезать из рекламных журналов или просто однотонную бумагу.

Адрес: Владимир, проспект Строителей, 23. Начало в 20.30.

Сфотографироваться в костюмах

Если привычное селфи надоело, значит пора сделать необычную фотографию. В этом могут помочь костюмы. В Областной библиотеке для детей и молодежи сфотографироваться предложат в образе тургеневской девушки. А в музее «Александровская слобода» можно будет облачиться в царские наряды. Правда, это удовольствие обойдется вам в 200 рублей. Но что не сделаешь ради эффектного фото!

Адрес: Областная библиотека для детей и молодежи — Владимир, проспект Строителей, 23.

«Александровская слобода» - Александров, Музейный проезд, 20.

Посмотреть фильмы о талантливых земляках

В Центре ИЗО владимирцы увидят документальный фильм «Андрей Рублев» режиссера Татьяны Новиковой.

Адрес: Владимир, улица Большая Московская. 24. Начало – в 18.30.

В Областном Доме работников искусств покажут цикл программ проекта «Имя. Символ33» о знаменитых людях Владимирской области. Гости увидят следующие фильмы: об изобретателе электронного телевидения Зворыкине, дикторе Всесоюзного радио Левитане, выдающемся ученом физике Столетове, о русском конструкторе стрелкового оружия Дегтяреве, об основоположнике гидро- и аэродинамики Жуковском, о поэте песеннике Фатьянове, о семье русских промышленников и меценатов Мальцовых, о советском летчике, Герое Советского Союза Каманине и о советском гимнасте, многократном чемпионе мира и олимпийских игр Андрианове. Адрес: Владимир, улица Гоголя, 2 (первый этаж). Начало – в 17.30.

Вход везде свободный. Полную программу «Ночи искусств» можно посмотреть на сайте департамента культуры.