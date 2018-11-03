«Удочерить» бабушку может любой владимирец без вредных привычек

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-02T20:07:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже пять лет во Владимирской области действует программа по созданию приемных семей для пожилых людей и инвалидов. Когда проект стартовал, многие не верили в его успех. Но региональные власти пошли навстречу одиноким пожилым людям, которые наотрез отказывались идти в государственные интернаты. Многие находили помощь у своих же соседей, особенно это касается сельских жителей, где все друг друга знают много лет. Люди годами и так помогали своим соседям из милосердия, теперь они могут это делать не бесплатно, получая от государства поддержку.

Что показательно, такая же практика сложилась и во Владимире. Жители города решаются ухаживать только за пожилыми людьми, которых знают долгие годы. Да и сами одинокие люди боятся идти жить в незнакомые семьи.

- Сейчас в приемных семьях города проживают всего 9 одиноких пожилых людей, которые не в состоянии самостоятельно за собой ухаживать. Среди них есть абсолютно слепая женщина, которая жить одна не может, а также есть лежачие больные, - рассказала нам Елена Ченцова, директор Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения.

Одна из девяти - Зинаида Грачева. Так сложилось, что своих детей у нее нет, помогать некому. Старость не только усугубила одиночество, связь с миром прервалась после того, как начались проблемы со зрением.

- По квартире-то я еще ориентировалась, но приготовить что-то себе уже не могла. Первое время покупала в магазине только то, что можно было поесть, разогрев. Уже думала идти в дом-интернат, но один раз сидела на скамейке, ко мне подошла соседка по дому, у нас рядышком раньше огороды были, общались хорошо. Когда она узнала про мою проблему, предложила свою помощь. Готовила, стирала, а потом узнали, что есть такая программа по приемным семьям, они меня с мужем взяли к себе, - поделилась с нами Зинаида Тимофеевна.

Наша героиня живет вместе со своими благодетелями в их квартире. Одно из главных условий - чтобы подопечный и помощник проживали на одной территории.

- Они могут жить вместе или в квартире подопечного, или в квартире помощника, - говорит Елена Ченцова. – Хочу отметить, что вопросам права собственности на недвижимость это не имеет никакого отношения. Квартира остается в собственности пожилого человека. Раз в месяц с представителями общественных организаций мы объезжаем приемные семьи. Узнаем, все ли устраивает подопечных, нет ли каких-то жалоб. Только после этого подписывается акт выполненных работ и помощнику выплачивается вознаграждение. Хочется, чтобы количество таких семей у нас было больше, поэтому мы регулярно даем информацию о материальной поддержке для отзывчивых людей.

Размер ежемесячного вознаграждения - 7900 рублей в месяц. Обычно в договоре указывается, что "удочеренная " бабушка или «усыновленный» дедушка вносят свою лепту в общий бюджет семьи. При этом в личном распоряжении подопечного должно оставаться не менее четверти ежемесячного дохода.

КОНКРЕТНО

Кто может попасть в приемную семью?

Право стать участником программы имеют право люди, которые нуждаются в социальной поддержке. Это одинокие или одиноко проживающие пожилые граждане: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, и инвалиды, в том числе инвалиды с детства. Они должны нуждаться в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности.

За подробной информацией по вопросам организации приемных семей для пожилых граждан и инвалидов следует обращаться в ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: Перекопский городок, д.18.

Контактные телефоны: 42-44-08, 36-28-33 (Единый социальный телефон)