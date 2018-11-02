2018-11-02T09:39:29+03:00
Общество

Единство и согласие – общая задача национальных общин города

Ирина Начарова
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Члены совета обсуждают перспективы совместной работыЧлены совета обсуждают перспективы совместной работы
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Во Владимире в преддверии Дня народного единства состоялось заседание Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Владимира.

В заседании приняли участие руководители национально-культурных объединений города и области, заместитель главы администрации города Владимира Оксана Ерашова и заместитель председателя Совета народных депутатов Лариса Пышонина.

Во вступительном слове начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович отметил: в скором времени по поручению президента России Владимира Путина должен обновиться базовый документ по нацполитике.

- Рамочный документ опубликован на сайте Федерального агентства по делам национальностей РФ, мы ждем официального утверждения документа. В дальнейшем необходимо совместно с вами внести изменения в городскую стратегию, чтобы она соответствовала федеральным стандартам и была нацелена на повышение эффективности работы органов власти и структур гражданского общества, - пояснил Александр Карпилович.

Участники Консультативного совета отметили, что во Владимире созданы все условия для того, чтобы представители национальных диаспор и конфессий чувствовали себя, как дома. Немаловажную роль в этом играет, в том числе, проведение масштабных культурных мероприятий, многие из которых получили признание далеко за пределами города. Речь идет об акциях, инициаторами которых стали сами представители национальных организаций.

Среди них: фестиваль национальной культуры и кухни «Многоликий Владимир», Владимирский Пасхальный фестиваль православной культуры, татарский праздник «Сабантуйские игры», Открытый фестиваль православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского», Неделя культуры езидского народа «Дети Солнца».

Последнее мероприятие проходило во Владимире в начале октября. Кроме того, в 2018 году на средства муниципального гранта езидская общественная организация «Месопотамия» реализовала проект «Езиды — древний народ Адаби», в рамках которого было издано 700 комплектов красочных открыток об истории езидского народа.

Тамара Эргашева благодарит власти города за поддержку

Тамара Эргашева благодарит власти города за поддержку

- Мы выиграли грант и издали открытки, которые переданы в библиотеки Владимира и области, подарены школам и детским садам. Муниципальные гранты - это весомая помощь в реализации наших идей, благодаря которой «Месопотамия» рассказывает о традициях своего народа. Я прошу все национальные общины города использовать такую возможность, - призвал коллег Самвел Мстоян, председатель Правления Владимирской региональной езидской национальной культурной общественной организации «Месопотамия».

Заместитель председателя Совета Владимирской региональной общественной организации узбеков «Дружба» Тамара Эргашева, не скрывая эмоций, призналась, что все пять лет, которые она живет во Владимире, чувствует поддержку всех инициатив организации.

- Я хочу поблагодарить администрацию города Владимира за возможность знакомить людей с нашей культурой, за помощь в решении правовых вопросов. Все время, что я живу здесь, восхищаюсь владимирцами, какие они открытые и душевные, - сказала Тамара Эргашева.

Основная работа национальных общин связана с оказанием разного рода помощи своим соотечественникам. Руководители диаспор регулярно выходят на контакт не только с представителями администрации города, но и активно сотрудничают с депутатским корпусом.

Один их самых острых вопросов – соблюдение миграционного законодательства. Член совета, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру Денис Батманов предложил руководителям национально-культурных объединений запланировать заседание, посвященное именно этой теме.

Члены совета признали, что их объединение не является формальным, благодаря совместной работе успешно достигается общая задача - укрепление национального единства и согласия. В завершение официальной части встречи состоялось награждение самых активных общественников.

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