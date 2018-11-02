Администрацию Владимирской области покинули два ключевых вице-губернатора

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-01T16:52:39+03:00

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После избрания губернатором Владимирской области Владимира Сипягина сразу же встал вопрос о новой команде. О том, что вице-губернаторы эпохи Светланы Орловой не останутся с новым руководителем, стало понятно уже на следующий день после объявления результатов голосования. На первой пресс-конференции Владимир Сипягин прямо заявил, что эти люди "сделали свой выбор".

Процесс формирования новой команды главы Владимирской области несколько затянулся: у Владимира Сипягина нет возможности назначать любого специалиста заместителем губернатора одним росчерком пера без согласования с ЗакСобранием. Но первые результаты формирования нового аппарата уже налицо. Администрацию Владимирской области покинули уже двое ключевых заместителей, а на их места пришли до этого мало кому известные лица.

Вице-губернаторы

Первым уйти в отставку решил вице-губернатор по социальной политике Михаил Колков. Формально он еще остается на своей должности, но только до 9 ноября. В этот день креативный заместитель Светланы Орловой покинет Белый дом, а вместе с ним, вероятно, и Владимирскую область. Уже сейчас роль социального вице-губернатора исполняет советник главы региона Павел Панфилов, работавший в расформированной еще при Светлане Орловой «Корпорации развития Владимирской области».

Михаила Колкова во Владимире любили как ни одного другого чиновника. Эпатировавший публику костюмами Дарта Вейдера и фартуком-шаурмой, вице-губернатор был не прочь заглянуть в букинистический магазин, навестить веганский ресторан, дать советы местным общественникам, а по дороге заскочить в салон молодежной одежды. Образованный и остроумный, Михаил Колков надолго останется примером креативного чиновника от социалки. Такого раньше с Владимирской областью не случалось.

Михаил КолковФото: Роман КОМОВ

30 октября уйти в отставку решился "второй человек" в области. Заявление по собственному желанию написал вице-губернатор по промышленной и экономической политике Алексей Конышев. Кресло кризисного менеджера он решил сменить на высокий пост в региональной "дочке" "Газпрома". 1 ноября он уже перебрался в "народное достояние". А на встрече с итальянскими инвесторами губернатор Владимир Сипягин был уже с советником по промышленной политике Алексеем Пальчиковым.

Всегда серьезный, деловитый, даже немного хмурый, работавший еще с Николаем Виноградовым, Алексей Конышев обычно был немногословен. Но более половины подписей на документах пятилетки Светланы Орловой поставил именно он. Конышев ездил спасать "Тракторный" и "Автоприбор", играл в Ночной хоккейной лиге и очень много работал. Уверенный в себе, всегда сосредоточенный, Конышев никогда не был популистом. Это руководитель старой закалки, человек без эмоций, человек дела.

Алексей КонышевФото: Роман КОМОВ

Директора департаментов

В отставку ушли и руководители структурных подразделений - директора нескольких департаментов. Во-первых, в отставку ушел главный по ЖКХ Глеб Серегин. Искать замену специалисту пришлось недолго, его место займет зарекомендовавший себя во владимирской сфере ЖКХ Илья Потапов. Что касается вице-губернатора по вопросам ЖКХ Лидии Смолиной, то она в отпуске до 7 ноября.

Покинул свой пост и глава облздарава Александр Кирюхин. Сейчас он остается советником губернатора по вопросам медицины, а его место должна занять многолетний заместитель директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина. Сам же Александр Кирюхин перешел на должность врача-пульмонолога в своей alma mater – областной клинической больнице.

Ну, и наконец, знаковое назначение произошло в департаменте финансов, которым, как известно, руководит умудренный многолетним опытом и сединами вице-губернатор Вячеслав Кузин. В помощь финансовому гуру выписан опытный экономист Максим Васенин, руководивший профильным комитетом Законодательного Собрания по бюджетной и налоговой политике. Тандем более чем мощный.